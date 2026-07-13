越南领导人就卡塔尔前埃米尔逝世向卡塔尔埃米尔致唁电

越通社河内 ——惊悉卡塔尔前埃米尔谢赫·哈马德·本·哈利法·阿勒萨尼（Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani）逝世，7月13日，越共中央总书记、国家主席苏林向卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）致唁电；越南政府总理黎明兴向卡塔尔首相兼外交大臣谢赫·穆罕默德·本·阿卜杜拉赫曼·阿勒萨尼（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）致唁电；国会主席陈青敏向卡塔尔协商会议主席哈桑·本·阿卜杜拉·阿勒加尼姆（Hassan Bin Abdulla Al-Ghanim）致唁电。
同日，越南外交部长黎怀忠向卡塔尔首相兼外交大臣谢赫·穆罕默德·本·阿卜杜拉赫曼·阿勒萨尼致唁电。（完）
越通社河内 ——惊悉卡塔尔前埃米尔谢赫·哈马德·本·哈利法·阿勒萨尼（Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani）逝世，7月13日，越共中央总书记、国家主席苏林向卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）致唁电；越南政府总理黎明兴向卡塔尔首相兼外交大臣谢赫·穆罕默德·本·阿卜杜拉赫曼·阿勒萨尼（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）致唁电；国会主席陈青敏向卡塔尔协商会议主席哈桑·本·阿卜杜拉·阿勒加尼姆（Hassan Bin Abdulla Al-Ghanim）致唁电。