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苏林总书记、国家主席：建设正规化、精锐化、现代化和人文化的监狱管理警察部队

值此纪念人民警察部队传统日64周年之际，7月13日下午，越共中央总书记、国家主席苏林率团走访公安部监狱管理、强制教育机构和教养学校警察局。

越共中央总书记、国家主席苏林走访公安部监狱管理、强制教育机构和教养学校警察局。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林走访公安部监狱管理、强制教育机构和教养学校警察局。图自越通社

越通社河内 —— 值此纪念人民警察部队传统日64周年之际，7月13日下午，越共中央总书记、国家主席苏林率团走访公安部监狱管理、强制教育机构和教养学校警察局。

苏林及工作代表团参观了智慧监狱模式并观看了有关警察局情况的纪录片。在与警察局举行的工作座谈会上，苏林表彰了该局所取得的成绩，并强调党、国家和人民一向铭记各位战士为维护社会安全秩序所做出的默默奉献。

苏林也坦诚指出需要集中彻底克服的不足，并强调了对刑事执行、改造和安置帮教工作日益提高的要求。他建议，要从根本上转变思维，实现从“管理罪犯”思维向“治理育人过程”的根本性转变。监狱最大的成功不仅是把犯人关得有多紧，更是帮助他们顺利回归社会、好好生活并对社会有用。

苏林要求必须确保各监管场所的安全稳定；严格执行关于人权、公民权的法律规定以及越南参与的国际条约。同时，需主动进行信息宣传，坚决斗争反驳歪曲越南党和国家人道主义、宽大刑事政策的言论。中央公安党委、公安部需对规划进行全面梳理，投入升级改造陈旧、超载的监狱，依法确保犯人的生活和医疗条件。

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越共中央总书记、国家主席苏林在会上发表讲话。图自越通社

苏林建议将刑事执行工作与从源头上预防犯罪紧密结合，将重新融入社会视为刑事执行过程中不可分割的一部分。公安部需主导配合建立同步机制，为服刑期满人员提供就业、住房支持；明确这不仅是公安机关的事，更是整个政治系统和全社会的共同责任。与此同时，要促进科学技术应用与数字化转型，以实现管理更加严格、教育更加高效、人权保障更加有力的目标。

最后，苏林要求建设一支真正清正廉洁、强大、正规化、精锐化、现代化和人文化的监狱管理警察部队。从事这项工作必须有清醒的头脑、敏锐的双眼，但也需要一颗温暖的心。需坚决防范和打击腐败、消极及侵害犯人合法权益的行为，同时对偏远、经济条件困难地区干部战士的生活和体制政策给予应有的关注。与此同时，各部委、地方要紧密配合，在安置帮教工作中共同承担责任，绝不能让服刑期满人员返回社区时陷入无人接纳、孤立无援的境地。（完）

越通社
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