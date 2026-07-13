范文江大将与日本防卫大臣举行高级别会谈

越通社河内——日本防卫大臣小泉进次郎（Shinjiro Koizumi）7月13日在日本首都东京主持仪式，欢迎由越共中央政治局委员、越南政府副总理、国防部部长范文江大将率领自7月12日至15日对日本进行访问的越南国防部高级代表团。



越通社驻东京记者报道，在访问日本期间，范文江大将会见了日本内阁官房长官木原稔（Shinjiro Koizumi），与日本防卫大臣小泉进次郎举行高级别会谈。



会见日本内阁官房长官木原稔时，范文江强调，越南始终将日本视为重要且长期的首要伙伴之一，支持日本发挥日益积极作用，为地区及世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。范文江希望与日本密切合作，实现两国的战略自主目标。他表示，今年5月初日本首相对越南的正式访问十分成功，成为两国的重要里程碑，为两国在各领域开辟了新的合作机遇。



范文江相信木原稔将为双边防务合作乃至两国良好友好合作关系不断发展作出贡献。



木原稔强调，日本始终重视在致力于亚洲和世界和平与繁荣的的全面战略伙伴关系框架内推动与越南的合作。



越南政府副总理、国防部部长范文江大将与日本防卫大臣小泉进次郎举行高级别会谈。图自越通社

与日本防卫大臣举行高级别会谈时，潘文江强调，此次访问是双方促进交流，落实两国高层关于防务合作共识，加强两国国防部之间的互信与紧密、务实、高效关系，推动双边防务合作不断发展，与两国全面战略伙伴关系相匹配的重要契机。



范文江重申，越南一贯奉行独立、自主、和平、友好、合作与发展的对外路线，同时推进国际关系多样化、多边化；愿意成为所有国家的朋友；坚定奉行"四不"国防政策。至于东海问题，越南坚持在遵循包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上，通过和平方式解决争端和分歧，全面落实《东海各方行为宣言》（DOC），并希望尽早签署务实、有效和可行的《东海行为准则》（COC）。



范文江希望日本防卫省继续向越南提供奖学金，并拓展培训类型，为越南军事学员增加科学、技术、工程领域的本科及研究生培养名额。越南国防部欢迎日本学员赴越参加国际国防官员课程及越南语培训课程。



借此机会，范文江诚挚邀请日本防卫省、自卫队以及国防工业企业领导出席将于2026年12月举行的第三届越南国际防务展。



小泉进次郎表示，越南是日本在维护印太地区和平与稳定方面的重要伙伴。在国际形势日益复杂的背景下，日本防卫省与越南国防部加强密切协调，并巩固双方关系是双方就共同关心问题分享看法的重要基础。



小泉进次郎强调，日本防卫省将同越南国防部配合落实所达成的合作内容，从而推动双边防务合作关系发展，与致力于亚洲和世界和平与繁荣的越日全面战略伙伴关系相适应。



越南政府副总理、国防部部长范文江大将和日本自卫队联合参谋学校校长高田哲也。图自越通社

同日，范文江造访了日本自卫队联合参谋学校。



此前，7月12日，范文江与越南驻日本大使馆工作人员以及旅日越南人代表会面。（完）