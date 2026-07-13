越柬联合考察新南—棉吉口岸国际联运部署条件

越通社河内 —— 7月13日下午，越南道路局与柬埔寨王国公共工程与运输部联合对越南新南—柬埔寨棉吉（Meun Chey）国际口岸进行了实地考察。此举旨在核查两国《陆路运输协定》执行情况，并评估该口岸开通国际联运的各项条件。



柬埔寨公共工程与交通运输部国务秘书本·博兰（Ben Boran）与越南公路局副局长潘氏秋贤率工作代表团参加考察，越南西宁省各部门、机构代表陪同。



工作代表团实地考察了连接口岸的公路、联合检查区、进出口及出入境查验基础设施与运输系统，并评估了该口岸全面落实双边《陆路运输协定》的能力。



据西宁省经济区管理局介绍，新南国际口岸在30公顷面积上获同步投资，基本满足跨境管理与监查要求。当地政府正推进物流堆场建设，并计划在2026-2029年期间将连接新南口岸的公路扩建至双向8车道。



然而，由于新南—棉吉国际口岸尚未被纳入《协定》实施议定书“附录A1”，两国直接开通国际联运仍缺乏充分的法律依据。这也是导致目前通关车流、货流及客流量较为有限，与已投入的基础设施规模尚不匹配的主因。

西宁省建议两国职能部门尽早将该口岸纳入议定书“附录A1”，以破解法律瓶颈，充分发挥基础设施效益并促进边境贸易。



本·博兰在发言中高度评价新南口岸的现代化基础设施，希望双方在接下来的正式会议上能就推动落实《协定》的解决方案达成一致。



潘氏秋贤表示，此次考察是两国统一提议将该口岸纳入“附录A1”的重要现实依据。这一步骤一旦完成，将为直接开通国际联运奠定坚实的法律基础，进而提升越南、柬埔寨及地区国家间的经贸互联互通水平。（完）