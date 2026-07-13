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太阳富国航空开通海防市至胡志明市和富国的两条航线

7月13日下午，太阳富国航空与海防市文化体育与旅游局在海防市联合举行会议，宣布该航空公司将于7月25日开通连接海防与胡志明市和富国的两条航线，以提升航空连接能力，促进旅游、贸易和投资发展，同时为“港口城市”旅游业增长注入新动力。

太阳富国航空的飞机。图自越通社
太阳富国航空的飞机。图自越通社

越通社海防市——7月13日下午，太阳富国航空（Sun PhuQuoc Airways）与海防市文化体育与旅游局在海防市联合举行会议，宣布该航空公司将于7月25日开通连接海防与胡志明市和富国的两条航线，以提升航空连接能力，促进旅游、贸易和投资发展，同时为“港口城市”旅游业增长注入新动力。

在会议上，太阳富国航空商务部代表吕永南表示，上述两条航线每日一班往返。具体的是，胡志明市至海防航线于7时05分起飞，9时10分降落海防；返程航班 于15时50分从海防起飞，18时抵达胡志明市。对于海防至富国航线，航班于10时起飞，12时05分降落；返程于12时55分从富国起飞，15时抵达海防。这是太阳富国航空在海防开通的首条航线，使吉碑国际机场成为太阳富国航空航线网络中的第七个国内机场。

截至目前，这两条航线订票数量超过5000人次，航班客座率持续提升，反映出海防与国内重点经济和旅游中心之间日益增长的连接需求。随着新航线的开通，太阳富国航空还推出多项票价与服务优惠活动，以在运营初期刺激旅游需求。

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太阳富国航空（Sun PhuQuoc Airways）与海防市文化体育与旅游局在海防市联合举行会议，宣布该航空公司将于7月25日开通连接海防与胡志明市和富国的两条航线。图自越通社

海防市文化体育与旅游局副局长杜青平表示，在旅游业朝着可持续发展和提升竞争力的背景下，加强旅游与航空之间的对接具有重要意义，不仅促进贸易往来，还拓展客源市场，助力游客能够更快捷地到达海防各旅游目的地，从而提升该城市的吸引力。

另外，这两条航线将加强海防与全国主要经济和旅游中心之间的对接，为区域旅游发展注入新动力，同时彰显了海防市在旅游、贸易和投资领域的地位、吸引力与发展潜力。

海防市文化体育与旅游局领导人希望各家旅行社及旅游企业主动开发新产品和旅游线路，充分挖掘双向客源市场，为实现2026年接待游客1630万人次和到2030年接待游客2500万人次的目标作出贡献。（完）

越通社
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