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政府总理黎明兴：老街省要把潜力优势转化为发展资源

越南政府总理黎明兴要求老街省创新发展思路，充分发挥边境区位优势，大力推进数字化转型和口岸经济发展，逐步将该省建设成为地区现代化、智能化物流中心。

黎明兴在会议上发表讲话 图自越通社
黎明兴在会议上发表讲话 图自越通社


越通社老街省——越南政府总理黎明兴要求老街省创新发展思路，充分发挥边境区位优势，大力推进数字化转型和口岸经济发展，逐步将该省建设成为地区现代化、智能化物流中心。

7月14日上午，黎明兴在与老街省委常委会举行工作会议，就当地经济社会发展情况及今后重点任务进行讨论时强调，在实现两位数经济增长目标对山区省份带来较大挑战的背景下，老街省要把困难转化为动力，把边境区位转化为战略优势，把独特潜力转化为发展资源。

据老街省报告，2026年上半年，全省经济增长9.01%，高于全国平均水平；财政预算收入超过11.3万亿越盾，完成全年预算的64%；公共投资资金到位率达47.2%，位居全国前列。老街省还是全国率先高效落实越共中央政治局关于科技发展、创新和数字化转型第57号决议的地方之一。

在巩固传统增长动力的同时，黎明兴要求老街省重点创新增长模式和发展模式，以科技应用和数字化转型为驱动，提高劳动生产率和竞争力，持续改善营商环境，培养高素质人才队伍；同时重新评估和完善增长情景，按月、按季度为各行业、各领域制定具体发展方案，深入挖掘发展潜力和新的增长动能，重点发展口岸经济、深加工工业、矿产开发、生态农业、林业和休闲旅游等优势产业。

黎明兴指出，老街省要加快经济结构调整，培育新的支柱产业，推动工业向绿色化、高科技、高附加值方向发展，促进深加工产业与原料产区有机衔接，大力发展可再生能源；重点发展边贸经济，把老街建设成为现代化、智能化物流中心；推动旅游业成为支柱产业，依托现代化基础设施、特色旅游产品和重点旅游区，把老街打造成为西北地区乃至全国重要旅游中心；同时发展绿色、生态、循环、高价值农业，培育优势农产品和“一乡一品”产品，加强与旅游、服务、产品溯源及种植区编码体系相结合。

黎明兴要求老街省继续保持公共投资资金拨付进度，力争2026年底实现100%到位，建立按月、按季度考核的KPI评价机制，将拨付缓慢项目资金及时调剂到进度较快项目；集中解决长期存在的困难和障碍，加快历年结转资金拨付，同时做好准备，在中央下拨资金后立即启动2026—2030年国家目标计划。

黎明兴还要求老街省加强与中央各部委协调配合，着力破解体制机制障碍，特别是消除政策交叉和不协调问题；统筹落实省级规划，重点培育依托国际互联互通、区域联动和省际连接优势的发展极、经济走廊和增长极。

与此同时，要加快建设现代化、联通型经济社会基础设施，重点完善跨省、跨区域和国际交通网络以及口岸经济区、跨境经济合作区和数字基础设施；加快推进沙坝国际机场、智慧口岸建设等省级重点项目以及老街—河内—海防铁路、内排—老街高速公路安沛—老街段扩建工程、北部山区交通互联等国家重点项目，并于2026年内妥善解决长期积压项目。

关于住房保障，黎明兴要求老街省全面贯彻落实越共中央总书记、国家主席和政府总理关于发展保障性住房和租赁住房的部署，保障尚不具备购房条件的群众能够以合理价格租房；优化土地规划，优先保障公务员住房、工业园区和出口加工区配套租赁住房建设，加快制定并实施2030年前租赁住房发展计划。

在两级地方政府运行方面，黎明兴要求继续精简机构，确保政府高效顺畅运行，科学评估向乡级政府下放权限的可行性和效果，合理配置干部队伍，特别是加强基层干部建设，同时加快闲置办公用房和公共资产的整合利用。 关于落实越共中央政治局第57号决议，黎明兴强调，要重点突破数字化转型中的瓶颈，优先解决通信信号盲区和供电不足问题，全面实施“100天行动计划”，加快消除政治体系数字化转型障碍。 黎明兴要求老街省切实做好社会保障、文化、教育、医疗、民族和宗教工作，重点支持少数民族群众脱贫增收，提高生产经营能力，保障基本公共服务；做好2026—2027学年准备工作，按计划建成首批4所寄宿制学校并继续开工建设其余5所学校，优化教师队伍配置；加强国家目标计划实施和监督，防止重复建设、资源分散和浪费。

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黎明兴率中央工作代表团前往老街省中心烈士陵园敬献花圈 图自越通社


此外，黎明兴要求高效开展“500昼夜烈士遗骸搜寻、归集和身份确认专项行动”，认真做好“七·二七”荣军烈士节纪念和优抚工作；巩固国防安全，维护社会秩序，建设和平、稳定、合作、发展的边境地区，加强安全、有序、规范的口岸经济合作。

当天上午，黎明兴率中央工作代表团前往老街省中心烈士陵园敬献花圈、上香，并默哀一分钟，缅怀为民族解放和祖国保卫事业英勇献身的革命烈士。

随后，黎明兴还前往安沛坊同心居民区，看望并慰问92岁的烈士母亲、革命老干部遗孀陈氏荣一家。（完）


老街左万（Tả Van）美景。图自越通社

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据老街省文化体育旅游厅统计，2026年前6个月，全省旅游总收入大幅增长，达25.3万亿越盾，接近年度计划的50%。这一数字不仅反映了老街旅游对国内外游客的吸引力，更体现了游客消费行为的显著变化——尤其是外国游客愿意为当地富有吸引力的体验支付更高费用。

越通社
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