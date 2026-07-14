📝时评：勿浪费时间 勿错过发展机遇

越通社河内——浪费远不止于金钱、财产或土地的流失。在新发展阶段，它还潜藏于每一个被延误的日子、每一项繁琐的程序、每一个进展迟缓的项目以及每一个稍纵即逝却未能把握的机遇之中。在国家奋力冲刺，力求在2045年跻身发达国家行列的征程上，反对时间与机遇的浪费，已不再仅是管理命题，而是一道紧迫的时代呼声。



越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部长黎明智在2026年上半年党内内政工作及省级反腐败、反浪费、反消极工作指导委员会活动总结会议上强调要求“反腐败不仅要针对金钱和财产，更要重视防止时间和机遇的浪费”。各国家管理机关需要研究将预防时间和机遇浪费量化为具体指标，以明确各机关、组织和个人的责任。



这一观点与越共中央总书记、国家主席苏林关于克服民众和企业因繁琐行政手续耗费时间和精力，克服工作中的停滞、逃避、推诿、怕担责等现象，避免拖慢发展进程的指示高度一致。党和国家最高领导人明确指出，当今日益突出的浪费问题已不仅限于公共财产的流失，更体现在项目被拖延、堵点未能及时打通，导致资源消耗、成本负担加重、信心下降，形成错失国家发展机遇的无形障碍。



国家正进入要求高增长，面向2035年和2045年战略目标的新发展阶段。在此背景下，每一个决策的迟缓、每一笔资源的堵塞都可能导致发展机遇的丧失。金钱失去还可以再赚，但逝去的时间和错过的机遇无法挽回。因此，今日反对浪费首先必须是反对时间和机遇的浪费。



问题的紧迫性在中央反腐败、反浪费和反消极指导委员会第30次会议上公布的数据中得到了进一步印证。经核查，全国共有4492个陷入停滞或延期的工程项目，目前已有1531个得到妥善处理。与此同时，行政单位调整后，全国闲置的房产和土地共计30595处，其中14992处已重新投入使用。



每一个进度滞后的项目不仅增加投资成本，每一块闲置土地不仅造成公共财产浪费，更令人担忧的是，这些资源尚未投入生产经营，尚未创造就业，尚未为当前两位数增长目标作出贡献。



因此，中央指导委员会要求在2026年内彻底处理停滞项目和腾退房产土地问题。



但如果财产浪费可以用数字衡量，那么时间浪费则更难量化、更为隐蔽，但其后果同样严重。一个拖延的程序可能让企业错失投资机会，一个延迟实施的项目可能使地方失去竞争优势，一项迟迟未出台的决策可能使整个行业丧失发展良机。因此，反对时间浪费就是保护增长动力。



胡志明主席生前曾教导：“当天的事要当天完成，不要等到明天。要记住：人民用血汗钱在那段时间里给我们发薪。”



半个多世纪过去了，这一教导依然具有现实意义，尤其是在国家要求比以往任何时候都更高速度和效率的背景下。反对时间和机遇的浪费，不仅要求处理具体案件和问题，更需要从根本上完善制度、强化权力监督、明确各机关、组织乃至个人的责任。此外，还需研究将防止时间和机遇浪费的目标量化为具体指标，作为评估责任履行和公务执行效能的重要依据。



与此同时，需大力推进数字化转型，缩短事务处理时间，增强公开透明度，用数据监控权力。2026年上半年，中央内政部已数字化4846份发文、20615份收文，并继续整理、数字化304888页文件。这不仅是技术应用的数据，更是减少案卷处理时间、降低社会成本、限制消极问题产生的重要基础。



目前，中央确立的贯穿精神是从后果处置向早期预警和远程预防转变，从核查统计向彻底整改转变，从事后查处违规向从源头遏制浪费转变。要实现这一转变，各级一把手必须真正敢想、敢干、敢担责。因为每一次推诿拖延、等待指示，都意味着时间的持续流失和机遇的不断错过。



国家正面临重大发展机遇。为了实现2035年和2045年的战略目标，必须确保每一份资源都得到有效利用。不仅是金钱、土地或公共财产，时间和机遇也必须被视为国家的宝贵资源。今日反对浪费，不仅是遏制流失，更是抓住和守护增长机遇，为国家更快、更可持续发展创造更多资源和动力。（完）

越通社