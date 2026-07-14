国会常务委员会第四次会议：审查各部委反洗钱职责规定

越通社河内——7月14日上午，在国会主席陈青敏的主持下，国会常务委员会举行第四次会议（第二阶段），就《〈越南国家银行法〉、〈反洗钱法〉和〈信用机构法〉若干条款修改补充法》草案提出意见。



根据政府呈文，《〈越南国家银行法〉、〈反洗钱法〉和〈信用机构法〉若干条款修改补充法》草案中的修改补充内容优先处理紧迫性问题，需要立即修改补充，以及时将党的关于机构调整和组织的主张路线制度化；同时将党的关于破解瓶颈和困难、创造两位数增长动力的主张路线，以及党的关于完善机制、提升越南各组织机构能力、确保充分履行国际法律义务的主张路线制度化。与此同时，及时处理有权机关的指导意见和司法部的评审意见；处理反洗钱相关法律框架的缺失问题。



对于《越南国家银行法》的修改补充，国会常务委员会建议在法律中直接规定允许在越南境内使用外汇的情形，或确定这些情形的原则和标准，确保符合宪法的规定。



对于《反洗钱法》的修改补充，审查机构建议明确“加密资产服务”的概念及需要报告的加密资产服务范围；核查各部委在反洗钱活动中的责任规定，确保不重叠、不漏任务，特别是政府监察总署与各设有专业监察机构的部委之间；明确财政部、国家银行和公安部在加密资产领域反洗钱活动监察中的协调机制。



经过讨论，国会常务委员会同意颁布该法律的必要性，以及时体制化党的主张路线，完善货币和银行领域的制度，克服法律执行实践中的不足，并按照国际评估机制建议的标准弥补反洗钱法律框架的缺失。该法律草案符合条件，可按简化程序和流程提交第十六届国会第一次非常规会议审议。



关于修正补充范围，国会常务委员会建议政府评估法律草案的影响，明确哪些规定具有紧迫性需立即修改，哪些规定需要评估和核查，优先处理实践中已暴露的困难和不足，具备充分的政治法律依据，具有紧迫性并得到高度共识。



对于超出2026年立法计划已纳入范围的内容，国会常务委员会建议政府指示补充说明、评估影响并准备齐全的档案材料，确保有充分依据适用简化程序和流程。政府继续核查、明确划分各修正补充内容组，确定哪些内容需直接在法律中规定，哪些内容作细则规定，特别是直接关系到组织和个人权利义务、监察检查监督权限等的规定。（完）

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