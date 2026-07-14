☀️越通社早安咖啡（2026.7.14）

7月14日上午，越南政府总理黎明兴在安沛市与老街省委常委会举行工作会谈。图自越通社

越通社河内 ——值此纪念人民警察部队传统日64周年之际，7月13日下午，越共中央总书记、国家主席苏林率团走访公安部监狱管理、强制教育机构和教养学校警察局。全文

·7月14日上午，越南政府总理黎明兴在安沛市与老街省委常委会举行工作会谈。



·7月13日下午，越南政府总理黎明兴在政府总部会见了前来拜会的美国新任驻越南特命全权大使詹妮弗·维克斯（Jennifer Wicks）。 全文



·据越通社驻东盟记者报道，7月13日，越南驻东帝汶临时代办范平潭在东帝汶首都帝力，与东帝汶副总理、经济事务统筹部长兼旅游与环境部长弗朗西斯科·卡尔布阿迪·莱举行会晤，双方就推进双边合作的具体措施深入交换意见。



·据越通社驻阿尔及尔记者报道，7月13日，在即将结束越南驻阿尔及利亚大使任期的陈国庆大使前来辞行拜会阿尔及利亚民族解放阵线领导。

·7月13日，越共中央委员、中央军委常委、越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将在河内会见了由中国国防大学政治工作部主任刘凯少将率领、正在访问越南的中国国防大学代表团。 全文

越南人民军总参谋长、国防部副部长阮新疆大将在河内会见中国国防大学政治工作部主任刘凯少将。图自《人民军队报》

·越南财政部表示，今年上半年平均居民消费价格指数（CPI）同比上涨4.38%，核心通胀率上涨4.12%。涨价压力主要来自燃料类商品。受中东冲突影响，该类商品平均涨幅约为19.13%，拉动平均CPI上涨约1.35%。



·日本防卫大臣小泉进次郎（Shinjiro Koizumi）7月13日在日本首都东京主持仪式，欢迎由越共中央政治局委员、越南政府副总理、国防部部长范文江大将率领自7月12日至15日对日本进行访问的越南国防部高级代表团。 全文

·7月13日下午，越南道路局与柬埔寨王国公共工程与运输部联合对越南新南—柬埔寨棉吉（Meun Chey）国际口岸进行了实地考察。此举旨在核查两国《陆路运输协定》执行情况，并评估该口岸开通国际联运的各项条件。



·7月13日晚，越南外交部海外越南人国家委员会在外交部总部举行题为“遗产之旅，情系家乡”的2026年越南夏令营开营仪式。外交部副部长黎氏秋姮在仪式上致辞时表示，各位侨胞青年此次回国恰逢国家一个非常特殊的时刻，可亲眼目睹家乡的巨大变化。

7月13日晚，越南外交部海外越南人国家委员会在外交部总部举行题为“遗产之旅，情系家乡”的2026年越南夏令营开营仪式。外交部副部长黎氏秋姮出席仪式。图自越通社

·胡志明市人民委员会副主席裴明盛13日要求各厅局、地方及相关组织和个人积极应对恶劣天气，采取紧急措施，切实确保市内各旅游景点游客的绝对安全。

·7月13日下午，胡志明市外务局同越南各职能部门与印度驻越南大使馆及印度驻胡志明市总领事馆配合，完成相关手续，将7月11日在富国岛发生的快艇倾覆事故中死亡的15名印度游客遗体送上当日18时飞往印度的航班，实现遇难者家属的意愿。（完）

