革新国家发展模式：以人为中心、目标和动力

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林6月4日与中央政策与战略部及相关机构就以科技、创新和数字化转型为基础革新国家发展模式方案举行工作会议时强调，新发展模式必须将人置于中心位置，作为发展的目标、动力和主体。一切政策都要致力于提高人民的物质和精神生活、创造力、尊严、发展机会及其公平享受的权利。



发展过程的主体



河内中小企业协会副主席兼秘书长莫国英认为，以人为中心的观点需要从三个维度来认识：人是发展的目标、动力和主体。这意味着经济发展不是最终目标，而是提高每一位民众的生活水平，维护其尊严，增强创造能力，保障公平的发展机会的手段。



这与苏林总书记在6月4日关于以科技、创新和数字化转型为基础革新国家发展模式方案之工作会议上的精神不谋而合。苏林强调，所有政策都要面向提高人民的物质和精神生活、创造力以及公平享受的权利。因此，需要从主要以GDP衡量发展的思维转向更全面的指标体系。



除了规模和增长率之外，还要重点关注就业质量、劳动者的实际收入、教育、医疗、住房可及性、生活环境和人民满意度。一个经济增长快但发展差距日益扩大、劳动者缺乏技能、环境恶化的经济体，还不能被认为是可持续的。



莫国英认为，每一项重大政策都需要回答三个问题：人民能得到什么利益？人民的能力得到怎样的提升？是否有社会群体可能在发展进程中掉队？特别是在数字时代，以人为本更是对每个人掌控未来能力的投资。越南应制定培育新人的战略，其中讲重点放在培育数字能力、创新思维、终身学习能力和数字公民意识上。



以人为本还要求人民参与政策的制定、执行和监督。莫国英强调："新发展模式的最高价值不仅在于增长速度，更在于这种增长塑造了什么样的人，提升了人民的尊严和生活质量。"



保障机会公平与社会保障



私营经济发展研究办公室副主任裴青明认为，依赖廉价劳动力、资源开采和加工的增长模式已逐渐触及天花板。因此，越南需要转向基于生产率、知识、科技、创新和数字化转型的增长。



在新模式下，人们必须同时是创造增长的主体、最重要的资源和最终的受益者。这要求通过公平竞争环境最大限度地释放每一位民众的创造力和经营能力。



土地、资本、数据等资源需按市场机制配置。国家不替代市场，而是集中构建制度、"游戏规则"，保护产权和保障公平竞争。



然而，最大化市场化并不意味着绝对化市场。国家必须同时调节分配，构建现代社会保障体系。



正在实施的住房、健康检查和学费减免等计划极大地增强了人民的信心。因此，需要发展多层保障体系，覆盖正规就业、非正规就业和数字平台劳动者。教育、医疗、再培训、社会保险等政策应被视为对国家竞争力的投资。



裴青明同时认为，以人为中心也需要从依赖廉价劳动力转向培养具有创造力、掌握技术和终身学习能力的劳动力。



胡志明国家政治学院国家与法律研究所讲师邓氏怀认为，需要确保经济增长与人的全面发展之间的和谐；充分评估政策对弱势群体的影响；不以牺牲环境、文化和社会福利换取眼前增长；加强人民、企业和专家在政策制定、执行和监督中的参与。（完）

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