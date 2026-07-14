安江省接收在柬埔寨牺牲的14具越南志愿军烈士遗骸

越通社河内——7月3日，越南坚江省专责委员会与柬埔寨茶胶省专责委员会在茶胶省政厅举行2025-2026年旱季在茶胶省境内归集战争时期在柬牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸交接仪式。



越南安江省人民委员会副主席、专责委员会主任黎文福与柬埔寨茶胶省副省长、专责委员会副主任索昆（Sut Khon）出席活动。



黎文福在仪式上发言时表示，尽管战争已远去，搜寻条件日益困难，但在柬埔寨茶胶省各级政府、武装部队和人民的大力支持和帮助下，安江省K93队已圆满完成2025-2026年旱季任务。他同时希望，茶胶省专责委员会和人民继续提供信息、创造条件，支持越方顺利完成烈士遗骸收迁任务。



索昆表示，搜寻、搜集烈士遗骸是极具人文意义的活动，体现了柬越两国之间的团结友谊。他高度评价K93队的努力以及两省多年来卓有成效的配合，同时承诺，继续指导职能部门、武装力量和地方政府配合并创造条件，推动烈士遗骸搜寻归集工作取得更大成果。



接收在柬埔寨牺牲的14具越南志愿军烈士遗骸是2025-2026年旱季遗骸收迁工作的开端，为有效落实“500个昼夜加快烈士遗骸搜寻、迁葬和身份确认”战役作出了贡献，体现了安江省与柬埔寨各省在将英烈归回祖国征程中的坚定决心。（完）

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