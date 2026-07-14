齐心协力，推动“500个昼夜行动”早日圆满收官

北宁省安丰乡烈士陈廷异的亲属 陈氏活：

“国家发起这样的行动意义非常重大，也非常重要。我今年已经86岁了，只希望国家能够帮助我们找到离开家庭这么多年的弟弟。”

这也是前来北宁省安丰乡DNA样本采集点数百名烈士亲属共同的心愿。大多数亲属年事已高，因此更盼望着能够早日找到亲人的下落。尤其是在7月27日越南荣军烈士日即将到来之际，这份思念和期盼显得更加深切。

北宁省安丰乡烈士阮文旺的亲属 阮文叠：

“临近7月27日，国家开展这样的寻亲行动，我们这些烈士家属都感到十分振奋。如果能够找到烈士遗骸并迎接他们回家，那将是家人最大的慰藉。”

北宁省安丰乡公安、居民区警务组组长 阮英俊中校：

“在我们开展宣传动员并向相关家庭发放邀请函后，不少家庭都由子女陪同烈士亲属来到乡文化中心采集样本。对于行动不便、无法前来的亲属，我们专门安排职能力量接送，确保及时完成样本采集。”

仅北宁省目前就有约1.8万名身份信息尚未确认的烈士，以及约1.3万名符合DNA采样条件的烈士亲属。为确保采样工作高效有序开展，省公安厅制定了科学细致的实施方案，设立了5个采样站、18个采样点。

北宁省烈士阮金淡的亲属 阮金满：

“我因为生病住院，无法前去采样。工作人员专程来到医院为我采样，我们全家都非常感激。”

尽管前期准备充分，并得到广大群众的大力支持，但样本采集工作仍面临不少困难，例如：采样范围广、烈士亲属数量众多，而且此次主要采集烈士母系亲属样本，身份核实难度相对较大。

北宁省公安厅社会治安行政管理警察处副处长 吴文坚中校：

“此次开展烈士亲属身份核查过程中，国家人口数据库、公民身份数据库以及第06号提案的数据应用发挥着至关重要的作用。除了本乡、本省居民外，还有大量居住在外省的公民需要进行核实。”

有些寻找已经持续了半个多世纪；有些烈士亲属一生最大的心愿，仅仅是能够到亲人的墓前上一炷香。“500个昼夜行动”的启动，正是为了帮助实现这一朴素而珍贵的愿望。因为，每采集一份DNA样本，就意味着多一分为英烈寻亲、助忠魂回家的希望。（完）