Multimedia

视频

齐心协力，推动“500个昼夜行动”早日圆满收官

陈氏活女士有两个弟弟曾一同报名参军，但最终只有一人平安归来，另一人则永远长眠于战场。多年来，她始终奔波寻找弟弟的下落，却始终没有结果，这也成为她心中难以释怀的遗憾。因此，由越南公安部联合各地开展的烈士亲属DNA生物样本集中采集行动，为她和家人带来了最后一线希望。

北宁省安丰乡烈士陈廷异的亲属 陈氏活：

“国家发起这样的行动意义非常重大，也非常重要。我今年已经86岁了，只希望国家能够帮助我们找到离开家庭这么多年的弟弟。”

这也是前来北宁省安丰乡DNA样本采集点数百名烈士亲属共同的心愿。大多数亲属年事已高，因此更盼望着能够早日找到亲人的下落。尤其是在7月27日越南荣军烈士日即将到来之际，这份思念和期盼显得更加深切。

北宁省安丰乡烈士阮文旺的亲属 阮文叠：

“临近7月27日，国家开展这样的寻亲行动，我们这些烈士家属都感到十分振奋。如果能够找到烈士遗骸并迎接他们回家，那将是家人最大的慰藉。”

北宁省安丰乡公安、居民区警务组组长 阮英俊中校：

“在我们开展宣传动员并向相关家庭发放邀请函后，不少家庭都由子女陪同烈士亲属来到乡文化中心采集样本。对于行动不便、无法前来的亲属，我们专门安排职能力量接送，确保及时完成样本采集。”

仅北宁省目前就有约1.8万名身份信息尚未确认的烈士，以及约1.3万名符合DNA采样条件的烈士亲属。为确保采样工作高效有序开展，省公安厅制定了科学细致的实施方案，设立了5个采样站、18个采样点。

北宁省烈士阮金淡的亲属 阮金满：

“我因为生病住院，无法前去采样。工作人员专程来到医院为我采样，我们全家都非常感激。”

尽管前期准备充分，并得到广大群众的大力支持，但样本采集工作仍面临不少困难，例如：采样范围广、烈士亲属数量众多，而且此次主要采集烈士母系亲属样本，身份核实难度相对较大。

北宁省公安厅社会治安行政管理警察处副处长 吴文坚中校：

“此次开展烈士亲属身份核查过程中，国家人口数据库、公民身份数据库以及第06号提案的数据应用发挥着至关重要的作用。除了本乡、本省居民外，还有大量居住在外省的公民需要进行核实。”

有些寻找已经持续了半个多世纪；有些烈士亲属一生最大的心愿，仅仅是能够到亲人的墓前上一炷香。“500个昼夜行动”的启动，正是为了帮助实现这一朴素而珍贵的愿望。因为，每采集一份DNA样本，就意味着多一分为英烈寻亲、助忠魂回家的希望。（完）

越通社
#500个昼夜行动 #DNA生物样本 #烈士
关注 VietnamPlus

500 个昼夜行动

相关新闻

嘉莱省全力推进烈士身份确认工作

嘉莱省全力推进烈士身份确认工作

连日来，在嘉莱省德基烈士陵园，第二采样工作组所属8个作业小组正紧张有序地开展专项行动。各小组由军队、医疗部门和地方政府人员组成，从遗骸发掘、样本采集、信息登记到墓穴恢复，每一个环节都严格按照规范、细致完成。经排查，目前全省约有近1.2万座烈士墓尚未确认身份信息，需要采集样本进行DNA鉴定。

500个昼夜战役：不懈努力为无名烈士寻回名字

500个昼夜战役：不懈努力为无名烈士寻回名字

连日来，在奠边省巡教烈士陵园，相关职能部门正加紧开展烈士遗骸样本采集工作，以服务于DNA鉴定。尽管天气时而阴雨、时而烈日，且许多墓穴安葬年代久远、结构复杂，但各项工作仍持续推进，确保严格遵循程序并保持应有的庄严与敬意。

500个昼夜战役——让无名烈士“归名”,接英雄魂归故里

500个昼夜战役——让无名烈士“归名”,接英雄魂归故里

据越南内务部统计，全国约有120万名烈士，超过90万具烈士遗骸已迁葬至各地烈士陵园，但仍有约30万座墓葬尚未确认身份。为履行对为祖国献身英烈的崇高责任，“500个昼夜战役：全面推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作”正在全国范围内展开。从国内各烈士陵园到老挝、柬埔寨的密林深处，从搜寻、归纳烈士遗骸到运用现代DNA技术开展身份鉴定，所有工作都积极展开。

更多

岘港市保障海滨旅游安全 打造海洋旅游品牌

岘港市保障海滨旅游安全 打造海洋旅游品牌

为了将海洋旅游打造成为城市的亮丽品牌，岘港市要求各职能部门、执法力量、地方政府及旅游协会采取切实措施，全力保障游客安全，特别是水上旅游项目的安全，同时加强环境保护和旅游资源保护，推动海洋旅游成为城市的优势品牌。

富国岛游艇倾覆事故： 越南警方立案侦查并暂扣船长

富国岛游艇倾覆事故： 越南警方立案侦查并暂扣船长

7月12日，安江省公安厅调查警察机关决定对富国岛游艇沉没事故正式立案侦查，并依法暂扣涉事船长阮鸿海，1969年出生，户籍地安江省山坚乡顺进村，现暂住富国特区安泰坊，以调查其相关违法行为。该事故共造成15名游客遇难。

迈入中等偏高收入国家 越南开启发展新篇章

迈入中等偏高收入国家 越南开启发展新篇章

世界银行正式将越南列入中等偏上收入国家行列，这不仅是越南经济发展历程中的重要里程碑，也是对越南近40年革新开放成果的充分肯定。与此同时，这一历史性跨越也意味着越南必须迈向新的发展阶段，从依靠规模扩张推动增长，转向以生产率提升、科技创新和创新驱动为核心的发展模式。

乂安省金莲乡焕新颜 吸引着八方游客纷至沓来

乂安省金莲乡焕新颜 吸引着八方游客纷至沓来

越南乂安省金莲乡正积极调整农业种植结构，在低洼湿地扩大莲花种植面积。通过将莲花一乡一品产品开发与体验式旅游基础设施建设紧密结合，不仅有效提高了当地居民收入，也进一步展现了独具特色的乡土文化风貌。

建设精锐专业的国际搜救力量

建设精锐专业的国际搜救力量

7月11日上午，越南政府总理黎明兴在政府驻地出席越南人民军和人民公安赴委内瑞拉执行双重地震灾后救援任务的工作代表团的表彰大会。

富国岛全力抢救快艇翻船事故受害者

富国岛全力抢救快艇翻船事故受害者

据有关部门通报，7月11日中午发生在富国岛海域的重大快艇倾覆事故，截至当日15时30分，现场搜救工作已全部结束。36名涉事人员已全部被转运上岸，包括32名游客、1名导游和3名船员。海上救援力量全力开展搜救，共成功救起21人并安全送返岸上，另有15人不幸遇难。

河内推动酒店空间成为讲述本土文化故事的“叙事者”

河内推动酒店空间成为讲述本土文化故事的“叙事者”

酒店和住宿设施不仅是歇脚处，更被期待成为讲述本土文化故事的空间。这是近日在河内开幕的 “体验留宿空间中的文化” 展览与座谈会的主题。该活动由河内市文化体育局与越式家具（Viet Furniture）品牌联合举办，旨在推动在旅游发展和创意产业中有效开发文化价值，同时为管理机构、专业人士、企业和创意群体搭建一个对接平台。

福海乡迎来转型发展的“黄金机遇期”

福海乡迎来转型发展的“黄金机遇期”

坐落于胡志明市至平顺省沿海公路旁的福海乡，长期以来被誉为越南南部旅游业一位“沉睡的仙子”。这里没有头顿那般喧闹，也尚未像胡潭海滨度假区那样得到大规模开发，却依然完整保留着难得一见的原生态之美和宁静悠闲的生活节奏。

碳交易市场开启 企业迎来绿色发展新机遇

碳交易市场开启 企业迎来绿色发展新机遇

碳交易市场有望为碳排放配额和碳信用额度的登记与交易搭建基础平台，助力实现2050年净零排放目标。随着国际出口市场环保标准日趋严格，碳排放正逐渐成为决定商品竞争力的重要因素。这意味着，企业若想参与碳市场、保持国际竞争优势，不仅要推进生产技术升级，还需建立规范完善的碳排放管理体系。

持续大雨给老街省造成初步损失

持续大雨给老街省造成初步损失

从7月8日晚至9日持续的大雨导致老街省多个地方出现局部内涝和山体滑坡。面对天气的复杂变化，各地方主动实施“4个就地”方针，动员力量和车辆值守，及时协助民众，并将自然灾害造成的损失降到最低。

越南与老挝共建和平、合作与发展的边境

越南与老挝共建和平、合作与发展的边境

第三届越老边境国防友好交流活动期间，7月10日上午，在清水国际口岸，越共中央政治局委员、中央军委副书记、政府副总理、国防部部长潘文江大将主持仪式，欢迎由老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、国防部部长坎良·乌塔凯松大将率领的老挝代表团。