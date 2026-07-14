越共中央书记处常务书记陈锦秀要求全力破解发展瓶颈 奋力实现经济两位数增长

越通社河内——越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀7月14日在河内主持召开2026年第二季度工作交班会议，要求各级各部门聚焦破解体制机制瓶颈，加快公共投资资金拨付和重大项目实施进度，全力确保全年经济实现两位数增长目标，同时持续保持宏观经济稳定，完善法律体系，提升国家治理效能。



陈锦秀指出，下半年工作任务艰巨繁重，各机关和地方要认真贯彻落实越共中央政治局、中央书记处各项结论及越共中央总书记、国家主席苏林的指示精神，扎实推进越共十四大决议和政治局各项战略部署落地见效，提前做好提交中央委员会第三次会议的各项准备工作。



他强调，要全面梳理现行法律法规体系，及时消除交叉重叠、矛盾冲突和法律空白，完善分级分权机制，健全两级地方政府运行及立法授权机制，加快推进相关法律修订，为经济社会发展营造更为完善的制度环境。



在经济运行方面，陈锦秀要求政府党委继续稳住宏观经济大盘，有效控制通胀，确保经济运行在合理区间；加强价格和市场监管，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为，确保电力、燃油等基本能源供应稳定；同时，要主动应对自然灾害和极端天气带来的不利影响。



他同时要求各地扎实做好2026—2027学年开学各项准备工作，保障学校和教学设施完备；研究在边境乡建设基层医疗站，持续推进事业单位改革；切实抓好革命有功人员、烈士家属等优抚工作，深入推进“500个昼夜”烈士遗骸搜寻、归集和身份确认专项行动。



会议通报显示，2026年上半年越南经济继续保持良好增长势头，国内生产总值（GDP）同比增长8.18%，为2011年以来同期最高增幅；外商直接投资（FDI）注册总额约340亿美元，同比增长61%；国家财政收入接近157万亿越盾。两级地方政府运行模式实施一年来，在提升行政效率和服务群众方面已初见成效。



陈锦秀还要求，持续巩固国防安全，深化对外合作，积极拓展国际市场，广泛动员各类发展资源；持续推进反腐败、反浪费和反消极工作，严厉打击走私、制售假冒伪劣商品和网络犯罪；坚决批驳错误言论，筑牢党的思想根基。



此外，他要求进一步改进工作作风，精简会议、文件和各类报告，加强文件整合与部门间协同配合，提高参谋辅政和行政执行效率，更好适应国家新发展阶段的更高要求。( 完)







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