越共中央书记处常务书记陈锦秀要求全力破解发展瓶颈 奋力实现经济两位数增长

越通社河内——越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀7月14日在河内主持召开2026年第二季度工作交班会议，要求各级各部门聚焦破解体制机制瓶颈，加快公共投资资金拨付和重大项目实施进度，全力确保全年经济实现两位数增长目标，同时持续保持宏观经济稳定，完善法律体系，提升国家治理效能。
陈锦秀指出，下半年工作任务艰巨繁重，各机关和地方要认真贯彻落实越共中央政治局、中央书记处各项结论及越共中央总书记、国家主席苏林的指示精神，扎实推进越共十四大决议和政治局各项战略部署落地见效，提前做好提交中央委员会第三次会议的各项准备工作。
他强调，要全面梳理现行法律法规体系，及时消除交叉重叠、矛盾冲突和法律空白，完善分级分权机制，健全两级地方政府运行及立法授权机制，加快推进相关法律修订，为经济社会发展营造更为完善的制度环境。
在经济运行方面，陈锦秀要求政府党委继续稳住宏观经济大盘，有效控制通胀，确保经济运行在合理区间；加强价格和市场监管，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为，确保电力、燃油等基本能源供应稳定；同时，要主动应对自然灾害和极端天气带来的不利影响。
他同时要求各地扎实做好2026—2027学年开学各项准备工作，保障学校和教学设施完备；研究在边境乡建设基层医疗站，持续推进事业单位改革；切实抓好革命有功人员、烈士家属等优抚工作，深入推进“500个昼夜”烈士遗骸搜寻、归集和身份确认专项行动。
会议通报显示，2026年上半年越南经济继续保持良好增长势头，国内生产总值（GDP）同比增长8.18%，为2011年以来同期最高增幅；外商直接投资（FDI）注册总额约340亿美元，同比增长61%；国家财政收入接近157万亿越盾。两级地方政府运行模式实施一年来，在提升行政效率和服务群众方面已初见成效。
陈锦秀还要求，持续巩固国防安全，深化对外合作，积极拓展国际市场，广泛动员各类发展资源；持续推进反腐败、反浪费和反消极工作，严厉打击走私、制售假冒伪劣商品和网络犯罪；坚决批驳错误言论，筑牢党的思想根基。
此外，他要求进一步改进工作作风，精简会议、文件和各类报告，加强文件整合与部门间协同配合，提高参谋辅政和行政执行效率，更好适应国家新发展阶段的更高要求。( 完)
越共中央书记处常务书记陈锦秀会见中国全国政协副主席咸辉一行
2026年6月9日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在河内会见由中国全国政协副主席咸辉率领、正在对越南进行工作访问的中国全国政协代表团。