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☕️越通社新闻下午茶（2026.7.14）

越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！

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7月14日上午，越南政府总理黎明兴与老街省委常委会举行工作会议。图自越通社

越通社河内——7月14日上午，黎明兴在与老街省委常委会举行工作会议，就当地经济社会发展情况及今后重点任务进行讨论时强调，在实现两位数经济增长目标对山区省份带来较大挑战的背景下，老街省要把困难转化为动力，把边境区位转化为战略优势，把独特潜力转化为发展资源。 全文

·越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦绣7月14日在河内主持召开2026年第二季度工作交班会议，要求各级各部门聚焦破解体制机制瓶颈，加快公共投资资金拨付和重大项目实施进度，全力确保全年经济实现两位数增长目标，同时持续保持宏观经济稳定，完善法律体系，提升国家治理效能。

·7月14日上午，在国会主席陈青敏的主持下，国会常务委员会举行第四次会议（第二阶段），就《〈越南国家银行法〉、〈反洗钱法〉和〈信用机构法〉若干条款修改补充法》草案提出意见。 全文

·越共中央政治局委员、国会常务副主席杜文战14日在河内市第十七届人民议会第五次会议上发表讲话时表示，在全国总体成就中，河内市充分展现了其火车头作用，作出了全面且具有基础性的贡献，逐步从行政管理思维向发展治理思维转变。 全文

·据越通社驻雅加达记者报道，应印度尼西亚外交部长苏吉约诺（Sugiono）邀请，7月14日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠对印度尼西亚进行正式访问，与苏吉约诺共同主持越印双边合作委员会第六次会议，并代表两国政府签署《越印全面战略伙伴关系行动计划（2026—2030）》。 全文

·胡志明市希望继续在双方具有优势和需求的领域扩大与法国伙伴的合作。胡志明市人民委员会副主席裴明盛7月14日在出席由法国驻胡志明市总领事馆举行的法国国庆（7月14日）纪念活动上做出了上述表述。 全文

·越南政府颁布关于发展数字公民的第66.22/2026/NQ-CP号决议，有效期自2026年8月15日至2027年2月28日。根据该决议，越南将每年10月15日定为“越南数字公民日”。 全文

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新宁坊公共行政服务中心的干部指导民众在数字环境下办理行政手续。图自越通社

·自7月15日起，河内市36块可变信息电子显示屏将在主要道路和重点交通枢纽正式投入运行，实时发布交通拥堵、交通事故、局部积水、交通疏导方案、绕行路线及预警信息，帮助市民合理选择出行路线，提高交通组织效率，保障道路交通安全。 全文

·浪费远不止于金钱、财产或土地的流失。在新发展阶段，它还潜藏于每一个被延误的日子、每一项繁琐的程序、每一个进展迟缓的项目以及每一个稍纵即逝却未能把握的机遇之中。在国家奋力冲刺，力求在2045年跻身发达国家行列的征程上，反对时间与机遇的浪费，已不再仅是管理命题，而是一道紧迫的时代呼声。

·2026年经济普查初步结果显示，越南经济规模持续扩大，经济单位数量较上期普查有所增加。企业继续彰显作为增长引擎的作用，而个体经济则进入重组阶段，在经营模式和劳动力方面发生诸多变化。上述信息由财政部统计总局副局长阮青阳在2026年经济普查总结会议上公布。

·7月3日，越南坚江省专责委员会与柬埔寨茶胶省专责委员会在茶胶省政厅举行2025-2026年旱季在茶胶省境内归集战争时期在柬牺牲的越南志愿军和专家烈士遗骸交接仪式。 （完）

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