社会

越南将每年10月15日定为数字公民日

越南政府颁布关于发展数字公民的第66.22/2026/NQ-CP号决议，有效期自2026年8月15日至2027年2月28日。根据该决议，越南将每年10月15日定为“越南数字公民日”。

新宁坊公共行政服务中心的干部指导民众在数字环境下办理行政手续。图自越通社
新宁坊公共行政服务中心的干部指导民众在数字环境下办理行政手续。图自越通社

越通社河内——越南政府颁布关于发展数字公民的第66.22/2026/NQ-CP号决议，有效期自2026年8月15日至2027年2月28日。根据该决议，越南将每年10月15日定为“越南数字公民日”。

该决议规定了数字公民发展的原则、相关政策适用对象、数字公民的权利与责任、国家鼓励数字公民发展的政策；国家数字身份应用（VNeID）的开发及相关机关、组织的责任。

为鼓励数字公民发展，该决议规定了对使用电子身份账户并按规定在VNeID应用上完成各类信息和证件整合的用户的多项优惠政策。符合条件的公民在线办理部分行政手续时可免缴车辆登记和号牌发放费；免缴换发、补发公民身份证费；按规定条件减免房屋、土地、汽车注册费，并免缴摩托车注册费。上述政策的实施不限制公民选择行政手续和公共服务办理方式的权利。

该决议还规定继续开发和扩展国家数字身份应用（VNeID），为民众提供数字便利。该应用的主要功能包括访问公民数字数据；电子身份认证和验证，并免费提供服务于在线公共服务的公共数字签名认证服务；支持行政手续材料提交；关联支付账户、电子钱包、银行卡和移动货币账户，用于公共服务缴费、社会保障金发放及其他合法支付交易；同时作为民众与国家、企业以及民众之间安全沟通的渠道。

公安部社会秩序行政管理警察局是管理和运行电子身份认证系统及开发VNeID应用的机构。该系统得到投资保障，确保持续运行，满足大量交易处理需求。在办理行政手续和在线公共服务中使用电子身份账户和电子认证服务，具有确认交易主体的法律效力。（完）

越南科技部副部长裴黄方 图自越通社

数字公民建设不仅是技术课题 更关乎治理与社会信任

数字公民建设不仅是技术层面的课题，更涉及国家治理、数字信任和数字文化建设。这是6月5日越南公安部与科技部在河内联合举办的“爱沙尼亚数字公民战略经验分享国际研讨会”上，与会专家提出的核心观点。爱沙尼亚在数字政府和数字公民建设方面的成功经验，将为越南推进国家数字化转型提供重要参考。

越通社
#Nghị quyết 66 #pháp luật #đột phá thể chế #NQ 66 #越南 #数字公民日 #电子身份账户 越南
关注 VietnamPlus

越南—新纪元

数字化转型

相关新闻

阿联酋向越南公民签发落地签证

阿联酋向越南公民签发落地签证

据越通社驻中东记者报道，阿拉伯联合酋长国（UAE）已扩大落地签证政策，允许越南、印度尼西亚、泰国、菲律宾、肯尼亚和南非等6国公民及其同行家庭成员无需提前申请签证即可入境。

在西澳大利亚州科廷大学就读的越南留学生。图自越通社发

澳大利亚对越南等东盟公民实施留学签证费优惠政策

澳大利亚政府日前宣布调整多类签证的费用，其中包含留学签证。值得关注的是，在新的费用方案中，澳大利亚继续对越南等东盟成员国公民实施优惠政策，彰显了该国吸引东盟地区留学生及高质量人力资源的导向。

更多

职能部门与施工单位在电子交通信息屏投运前进行检查和调试。图自越通社

河内启用36块电子信息屏实时发布交通信息

自7月15日起，河内市36块可变信息电子显示屏将在主要道路和重点交通枢纽正式投入运行，实时发布交通拥堵、交通事故、局部积水、交通疏导方案、绕行路线及预警信息，帮助市民合理选择出行路线，提高交通组织效率，保障道路交通安全。

国会民族委员会主席林文敏发表讲话。图自越通社

重视少数民族地区教育质量和人民保健工作

7月13日下午，由国会常务委员会委员、国会民族委员会主席林文敏为团长的代表团赴金瓯省，就该地区少数民族地区教育和卫生特殊机制政策的落实情况进行了考察和工作。

高台教信教群众在西宁圣座行礼。图自越通社

越南保障数字时代中的宗教自由权利

网络空间正成为人们能够以前所未有的便捷方式接触和参与宗教活动的渠道，但同时也对保障信仰自由权利以及在宗教领域中的国家管理工作提出了新挑战。在此背景下，越南《信仰宗教法》（修改版）首次为数字生态系统上的宗教活动建立了法律框架，标志着越南法律政策的一次重要调整。

胡志明市外务局同有关部门配合，将遇难者遗体运送回国。图自胡志明市外务局

富国岛快艇倾覆事故：将遇难者遗体运送回国

7月13日下午，胡志明市外务局同越南各职能部门与印度驻越南大使馆及印度驻胡志明市总领事馆配合，完成相关手续，将7月11日在富国岛发生的快艇倾覆事故中死亡的15名印度游客遗体送上当日18时飞往印度的航班，实现遇难者家属的意愿。

在岘港市河芽乡林西村塌石洞发现的子弹、牙刷等遗物。图自越通社

塌石洞：跨越半个多世纪，让烈士魂归故里

在岘港市河芽乡塌石洞（原称K600商业洞）深处，长眠于战火废墟下的烈士，在半个多世纪后终于迎来回归故里的希望。7月12日，岘港市军事指挥部举行烈士遗骸搜寻归集工程动工仪式，正式开启这一承载着历史记忆与民族感恩的艰巨使命。这不仅是一次充满挑战的搜寻任务，更是越南延续“饮水思源”优良传统、铭记英烈功勋的重要行动。

2026年7月13日上午，2026年“我爱我的祖国”主题行程第三阶段启动仪式在陇句乡陇句国家旗台举行。图自越通社

越南青年接力“我爱我的祖国”火炬 大力弘扬爱国主义精神

2026年7月13日上午，越南青年联合会中央委员会与越南青年联合会宣光省分会在宣光省陇句乡陇句国家旗台联合举行2026年“我爱我的祖国”主题行程第三阶段启动仪式。这项是迎接越南青年联合会传统日70周年（1956年10月15日-2026年10月15日）的活动之一。

DNA样本采集工作意义重大，有助于加快推进烈士遗骸身份确认。图自越通社

从烈士亲属DNA样本中点燃希望

每一份从烈士亲属采集的DNA样本不仅是鉴定数据，更寄托着为国捐躯者寻回姓名的殷切希望。在富寿省，DNA样本采集工作的推进正为帮助英烈以真实姓名回归家庭点燃希望。

医务人员在富寿省安乐乡为烈士亲属采集DNA生物样本。图自越通社

越南科学家应用NGS-SNP基因技术为无名烈士寻亲 试点成功率高达93%

在越南科学技术翰林院生物学研究所DNA鉴定中心，那些身份尚未确定的烈士遗骸骨骼样本正按照严格规范妥善保存。科学家们正在应用新一代基因测序技术，利用单核苷酸多态性标记（NGS-SNP），为身份信息缺失的烈士确认身份。这一探索之路不仅要求在样本处理、DNA数据库建设等各个环节精益求精，更为无数等待亲人数十载的家庭重新点燃了团聚的希望。

胡志明市医药大学医院医生进行心脏移植手术。图自越通社

越南医生成功进行一例脑死亡供体心脏移植手术

据胡志明市医药大学医院7月12日消息，该医院刚成功进行第13例脑死亡供体心脏移植手术，供体来自一名脑死亡捐献者，使一名29岁男性患者重获新生。值得一提的是，医生仅用时65分钟便完成该例移植手术，创下该院心脏移植手术最短用时纪录。

持续强降雨引发山体滑坡，巨石砸中正在山罗省芒布乡高坡路段行驶的汽车。图：越通社发

越南北部山区暴雨洪灾致严重损失 政府全力抢险救灾

连日来，越南北部山区多个省份遭遇持续强降雨、雷暴、大风、山洪和山体滑坡，造成严重人员财产损失。目前，各有关部门正全力开展抢险救灾和灾后恢复工作，并部署多项措施应对未来持续降雨可能带来的次生灾害风险。