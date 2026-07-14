越南学生代表团在日本国际数学竞赛中取得优异成绩

越通社河内——7月14日，越南驻日本大使馆举行见面会，祝贺越南学生代表团在东京2026年世界数学邀请赛（World Mathematics Invitational，WMI）取得佳绩。



越通社驻东京记者报道，参加今年决赛的34名越南学生全部获奖，其中包括2枚钻石奖、5枚金奖、9枚银奖、11枚铜奖和7项鼓励奖。2026年WMI于7月10日至14日在东京举行，汇聚了来自26个国家和地区的1100多名选手。参赛选手按年级分组，参加选择题和论述题两个部分的考试。



在越南选手中，日本国际学校九年级学生阮光英获得钻石奖，位列全球九年级组第二名，并荣获“世界之星”奖杯，该奖项授予越南代表团最高分选手。



越南Brighton College学校三年级学生欧武泰山获得钻石奖，位列全球三年级组第三名。河内吴士连初中七年级学生何南风获得金奖，并因连续三年在WMI中荣获金奖而获得“传奇奖”。



越南驻日本大使范光效在见面会上发言，祝贺同学们取得的优异成绩，同时感谢老师、家长及各组织单位的陪伴与支持。他希望同学们继续保持对数学的热爱，同时将此次行程视为结交朋友、交流学习和了解日本文化的机会。



河内吴士连初中三年级学生武海林代表学生们表示，取得的成绩是继续学习、积累知识的动力，同时有助于向国际朋友展示越南学生勤奋、创新、自信的形象。（完）



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