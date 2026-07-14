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500个昼夜战役：时隔半个多世纪带英烈们回家

在开展“加快推进烈士遗骸寻找、归集和身份确认500个昼夜战役”过程中，截至目前，老街省已完成在烈士墓直接采集生物样本的工作，同时启动了针对3400多名信息不明的烈士亲属的DNA样本接收高峰期。

老街省启动针对身份不明烈士亲属的DNA生物样本接收高峰期。图自越通社
老街省启动针对身份不明烈士亲属的DNA生物样本接收高峰期。图自越通社

越通社河内——在开展“加快推进烈士遗骸寻找、归集和身份确认500个昼夜战役”过程中，截至目前，老街省已完成在烈士墓直接采集生物样本的工作，同时启动了针对3400多名信息不明的烈士亲属的DNA样本接收高峰期。每一份提供的DNA样本就是一个希望、一次团聚的机会，是在将英雄烈士带回家乡、带回亲人身边征程中迈出的更近一步，同时也是体现民族“饮水思源”传统美德的高尚义举。

半个多世纪的深深牵挂

自7月13日上午起，老街省启动在老街、安沛、义路、文盘、保安、东光（Đông Cuông）和庆和7个乡、坊针对身份不明烈士亲属的DNA生物样本接收高峰期，以服务于烈士遗骸身份确认工作。

老街市军事指挥部礼堂是老街省为此次高峰期设立的点位之一。一大早，许多民众就前来登记信息并进行采样，希望为寻找为国牺牲的亲人身份贡献力量。在烈士亲属中，有的已年近耄耋，有的正值暮年，有的曾是伤残军人；每个人的境况和职业各不相同，但都怀揣着同一个愿望——尽快找到亲人。

“自从收到阵亡通知书（1973年）以来，家人一直牵挂着如何找到哥哥并将其带回家乡安葬。那也是父母生前唯一的愿望”，现居老街坊的陶文勇（生于1961年）动情地讲述着关于1970年在南方战场牺牲的唯一哥哥的记忆。

多年来，陶文勇的家人不辞辛劳前往南方多个烈士陵园打听消息、寻找哥哥的坟墓，但均未果。他希望DNA鉴定能帮助他家以及其他亲属早日找到亲人，以奉香火。

尽管年事已高、行动不便，但一得知为烈士遗骸身份确认工作而采集DNA样本的消息，谢氏惠女士（保胜乡）仍一早就赶到现场，希望能找到哥哥制公旺的坟墓。其兄1967年入伍，1968年在9号公路-溪山战役中牺牲。经过58年寻找未果，家人对现代科技寄予厚望。

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老街省启动针对身份不明烈士亲属的DNA生物样本接收高峰期。图自越通社

怀着同样心愿，阮氏倢女士（老街坊）在提起哥哥阮文炤时激动不已。其兄1950年入伍，1953年在莱州牺牲。多年来，家人前往各处陵园寻找，但仍未确定其安息之地。

战争结束数十年后，仍有许多家庭未能确定亲人的安息之地。此次战役中采集的每一份生物样本，不仅服务于DNA鉴定工作，更寄托着早日确认信息不全烈士身份的期望。

生者的希望

根据计划，老街省DNA采样工作从7月13日持续至7月17日，涉及约3434名身份不明烈士的在世外姓亲属。为确保采样工作顺利进行、按计划完成，职能部门已合理布置了信息接收、采样等功能区。

除了在集中点组织采样外，老街省公安还成立了流动工作组，上门为年事已高、体弱或无法行动的烈士亲属采样。所有操作均严格按照专业流程进行，确保样本准确性，为家属提供便利。

老街省公安厅社会秩序行政管理警察处副处长黎进孟中校表示，采样工作严格按照流程进行，与国家人口数据库信息进行核对，并通过公民身份证进行身份验证，平均每例仅需约10分钟。

烈士阮廷淳的妹妹谢氏兰女士表示，采样流程快速便捷。信息接收、引导和采样各区域布置科学；公安干警、医务人员和青年团员热情协助，体现了对烈士亲属的尊重。

据老街省军事指挥部消息，截至7月14日，该省已完成对821座身份不明烈士墓的遗骸采样。这将为专业机构开展DNA鉴定、与亲属样本比对，以确认信息不全烈士身份奠定基础，在半个多世纪的期盼后为英烈们找回姓名。（完）

越通社
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500 个昼夜行动

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