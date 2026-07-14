500个昼夜战役：时隔半个多世纪带英烈们回家

越通社河内——在开展“加快推进烈士遗骸寻找、归集和身份确认500个昼夜战役”过程中，截至目前，老街省已完成在烈士墓直接采集生物样本的工作，同时启动了针对3400多名信息不明的烈士亲属的DNA样本接收高峰期。每一份提供的DNA样本就是一个希望、一次团聚的机会，是在将英雄烈士带回家乡、带回亲人身边征程中迈出的更近一步，同时也是体现民族“饮水思源”传统美德的高尚义举。
半个多世纪的深深牵挂
自7月13日上午起，老街省启动在老街、安沛、义路、文盘、保安、东光（Đông Cuông）和庆和7个乡、坊针对身份不明烈士亲属的DNA生物样本接收高峰期，以服务于烈士遗骸身份确认工作。
老街市军事指挥部礼堂是老街省为此次高峰期设立的点位之一。一大早，许多民众就前来登记信息并进行采样，希望为寻找为国牺牲的亲人身份贡献力量。在烈士亲属中，有的已年近耄耋，有的正值暮年，有的曾是伤残军人；每个人的境况和职业各不相同，但都怀揣着同一个愿望——尽快找到亲人。
“自从收到阵亡通知书（1973年）以来，家人一直牵挂着如何找到哥哥并将其带回家乡安葬。那也是父母生前唯一的愿望”，现居老街坊的陶文勇（生于1961年）动情地讲述着关于1970年在南方战场牺牲的唯一哥哥的记忆。
多年来，陶文勇的家人不辞辛劳前往南方多个烈士陵园打听消息、寻找哥哥的坟墓，但均未果。他希望DNA鉴定能帮助他家以及其他亲属早日找到亲人，以奉香火。
尽管年事已高、行动不便，但一得知为烈士遗骸身份确认工作而采集DNA样本的消息，谢氏惠女士（保胜乡）仍一早就赶到现场，希望能找到哥哥制公旺的坟墓。其兄1967年入伍，1968年在9号公路-溪山战役中牺牲。经过58年寻找未果，家人对现代科技寄予厚望。
怀着同样心愿，阮氏倢女士（老街坊）在提起哥哥阮文炤时激动不已。其兄1950年入伍，1953年在莱州牺牲。多年来，家人前往各处陵园寻找，但仍未确定其安息之地。
战争结束数十年后，仍有许多家庭未能确定亲人的安息之地。此次战役中采集的每一份生物样本，不仅服务于DNA鉴定工作，更寄托着早日确认信息不全烈士身份的期望。
生者的希望
根据计划，老街省DNA采样工作从7月13日持续至7月17日，涉及约3434名身份不明烈士的在世外姓亲属。为确保采样工作顺利进行、按计划完成，职能部门已合理布置了信息接收、采样等功能区。
除了在集中点组织采样外，老街省公安还成立了流动工作组，上门为年事已高、体弱或无法行动的烈士亲属采样。所有操作均严格按照专业流程进行，确保样本准确性，为家属提供便利。
老街省公安厅社会秩序行政管理警察处副处长黎进孟中校表示，采样工作严格按照流程进行，与国家人口数据库信息进行核对，并通过公民身份证进行身份验证，平均每例仅需约10分钟。
烈士阮廷淳的妹妹谢氏兰女士表示，采样流程快速便捷。信息接收、引导和采样各区域布置科学；公安干警、医务人员和青年团员热情协助，体现了对烈士亲属的尊重。
据老街省军事指挥部消息，截至7月14日，该省已完成对821座身份不明烈士墓的遗骸采样。这将为专业机构开展DNA鉴定、与亲属样本比对，以确认信息不全烈士身份奠定基础，在半个多世纪的期盼后为英烈们找回姓名。（完）
500个昼夜行动：激活档案价值 点亮烈士寻名希望
现由越南内务部国家文书与档案局第三号国家档案中心保存的大量档案、遗物及馆藏资料，是开展烈士身份核实工作的重要依据。