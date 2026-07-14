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富国加强水上交通秩序与安全保障工作

据富国特区人民委员会副主席吴明智介绍，落实政府总理2026年7月11日签发关于克服安江省富国特区发生特别严重水上交通事故的第47/CĐ-TTg号通知，富国特区已进一步加强国家管理工作，确保水上交通秩序与安全，提升从事水路运输的组织和个人守法意识。

富国的帆船。图自越通社
富国的帆船。图自越通社

越通社安江省——安江省富国特区正加强当地水上交通秩序与安全保障工作。

据富国特区人民委员会副主席吴明智介绍，落实政府总理2026年7月11日签发关于克服安江省富国特区发生特别严重水上交通事故的第47/CĐ-TTg号通知，富国特区已进一步加强国家管理工作，确保水上交通秩序与安全，提升从事水路运输的组织和个人守法意识。

富国特区要求各内河码头和港口定期检查、评估、维护和维修并保障港口运行条件；同时与职能部门及内河港务机构协作，检查在港口、码头运营船舶的安全条件。

富国特区要求水路运输经营单位及船舶所有人在将船舶投入运营前必须确保其符合各项规定条件和标准；不得装卸超过允许载重，不得超越载重标志线、吃水线及核定载客人数；必须配备充足的救生衣和救生设备；确保在许可水域范围内的安全停泊。

同时，严格遵守船舶技术安全规定，安排具备合法专业证书的船员；在天气恶劣或不具备安全条件时，坚决拒绝出港。

阳东港口口岸边防指挥部、安泰港口口岸边防哨所加强对进出港及在海域、水域和所辖港口活动的人员与船舶进行严格管控；配合检查船舶的安全与法律条件，以及参与海上旅游活动的外国游客的护照和签证；随时调动力量和专用船只，在接到紧急信息时参与搜寻救援工作。

内河港务机构将与职能部门和地方政府配合加强在港口、码头及锚地的宣传、检查和监督工作，保障人员与船舶的安全；坚决暂停未经许可的客运和货运港口及码头的运营；及时处理并制止可能引发交通事故的违法行为。（完）

越通社
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