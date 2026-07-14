越南政府常务副总理范家足会见老挝农业与环境部部长

越通社河内——7月14日，越南政府常务副总理范家足在政府驻地会见了来访的老挝农业与环境部部长林坎·杜昂萨万（Linkham Douangsavanh）一行。



会见中，范家足副总理强调，此访是两国农业与环境部梳理和评估两部近期合作成果，特别是落实高层协议、越老政府间联合委员会第48次会议成果以及两党两国高层领导人互访成果等的良好契机，从而为今后两国农业与环境行业的合作指明方向。



老挝农业与环境部部长林坎·杜昂萨万表示，老挝农业与环境部将与越南农业与环境部紧密配合，继续有效落实现有合作项目，并就2026-2030年阶段两部各领域合作方向达成一致，期盼推动越老农业与环境领域的合作走向深广、务实与高效。



范家足指出，过去一段时间，两国在农业与环境领域的合作始终起着重要角色。据此，双方在保障粮食安全、应对气候变化、有效管理自然资源及环境保护等工作中紧密协作，为促进各自国家发展以及落实两党两国高层协议作出了重要贡献。

在两国积极协调落实越老战略对接内涵的背景下，为在新的发展阶段深化两部合作，范家足建议两部加强配合，有效落实各项高层协议，分享政策制定经验，支持人力资源培训与科技转移，加强在种植、养殖、林业、水利、水资源管理、环境保护、发展加工价值链、提高老挝矿产附加值等领域的合作，促进农产品贸易，提供符合双方发展需求与实际条件的便利，让两国人民在合作进程中共同受益。



林坎·杜昂萨万部长高度赞同范家足同志的意见，承诺将继续为在老挝投资的越南企业创造便利条件；同时希望越南党、国家、政府领导以及范家足副总理个人继续关心指导，推动落实各项高层协议及越老政府间联合委员会第48次会议成果，支持越老两部有效开展各项合作规划与项目，为推动越老伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系在今后走深走实作出贡献。（完）