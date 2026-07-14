从委内瑞拉地震震中归来的救援力量获公安部表彰

越通社河内——7月14日下午，越南公安部消防与救援救护警察局举行会面活动，表彰刚刚在委内瑞拉圆满完成高尚国际任务并胜利归来的全体干部和官兵。



消防与救援救护警察局局长杨德海少将强调，近期在委内瑞拉发生的地震灾难造成了极其严重的人员和财产损失。在困难重重、气候恶劣、地形险峻且危险余震频发的背景下，我国党和国家下达了“发自内心的命令”，派遣由公安和军队力量组成的工作组不畏艰险、立即出发。



在执行任务全过程，工作组高度发扬了不畏艰苦与危险的精神，与时间赛跑，全力搜救被困在废墟中的遇险人员。全体干部和官兵展现出了极高的专业素养，熟练操作现代装备，与委内瑞拉及其他国家的救援力量紧密且高效配合；秉持“为人民忘我”精神开展救援工作，不仅履行搜救职责，还向委内瑞拉人民送去了温暖并提供直接帮助，陪伴他们渡过丧亲失家之痛。



越南人民公安干部和官兵兢兢业业、坚韧不拔、全心全意为友好国家人民服务的形象，在委内瑞拉人民以及国际友人心中留下了深刻而美好的印象。这正是革命公安战士的胆识、智慧与仁爱之心的生动体现。



此前，在获悉委内瑞拉于2026年6月24日遭遇双重地震袭击，导致至少1430人死亡、3238人受伤以及约5万人仍然失踪的消息后，中央书记处常务书记和政府总理立即指示越南救援队启程赴委内瑞拉开展救援行动。该工作组共由124名同志组成，并随行携带了90吨援助物资。其中，军队人员82名，公安人员42名。（完）

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