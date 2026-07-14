政府副总理范氏清茶：为战略领域开发高素质人力资源

越通社河内——国家人才吸引与重用战略必须聚焦重点领域，为实现快速和可持续增长注入动力。这是越南政府副总理范氏清茶7月14日下午与内务部就对新纪元国家人才吸引与重用战略方案召开工作会议时提出的要求。



优先为科技、创新和数字化转型开发高素质人力资源



范氏清茶表示，越共十四大决议已确定将科技、创新和数字化转型视为国家快速和可持续发展的动力、资源和核心支柱。为革新国家发展模式，最重要的是发展科技、创新和数字化转型，同时推动数字经济、绿色经济、循环经济和知识经济发展。因此，该方案必须紧扣中央的指导精神，明确人才的范围。



她提出需要注重的若干具有战略性的关键领域，以实现突破性发展。第一是为经济创造新增长动力的领域，包括人工智能、大数据、云计算、数字技术、数字基础设施、网络安全、半导体技术、机器人、自动化、智能制造、量子技术以及第四次工业革命的基础技术。



第二是科技与创新领域，重点包括生物技术、生物医学、新材料、环境技术、农业技术和海洋技术。该领域主要吸引行业顶尖科学家、技术专家、创新人才以及具备引领和促进该产业发展的工程师。



第三是为服务于绿色经济发展的战略技术领域吸引人才，包括高科技、辅助技术、绿色经济、循环经济、数字经济和数据经济。



范氏清茶强调，发展科技与创新必须与创造新知识、掌握核心技术并将其转化为社会新价值紧密结合，其中要集中资源掌握和发展战略技术。



越南政府副总理范氏清茶发表讲话。图自越通社

构建开放环境，让人才获得授权并发挥能力



范氏清茶要求改变思维并统一认识，把吸引与重用人才视为各机关和单位的重要政治任务，同时要建立公共部门与私营部门、国家与研究院、高校及企业之间的人才流动机制。



她建议内务部研究制定人才吸引、重用及保护的机制和政策，构建开放的科研与创新环境，使人才得到授权、受到保护，并具备充分发挥能力的条件。同时，还需重视社会福利政策和工作条件，以增强吸引、留住和发展人才队伍的动力，并构建连接国内外人才的生态系统，形成专家齐聚中心。



该方案贯彻落实党关于发展高素质人力资源、科技、创新和数字化转型，将人才视为国家快速、可持续发展的重要动力的观点。为实现快速、可持续发展，提高劳动生产率和国家竞争力，并更深入地参与全球价值链，越南需要一支实力强、水平高且用得其所的人才队伍。（完）