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越南共产党代表团对中国进行工作访问

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会常务副主任黎明智14日下午在北京会见了中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会常务副主任黎明智（左）会见中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁。图自越通社
越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会常务副主任黎明智（左）会见中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁。图自越通社

越通社河内——据越通社驻北京记者报道，越南共产党代表团应中国共产党中央委员会的邀请对中国进行工作访问期间，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会常务副主任黎明智14日下午在北京会见了中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁。

会见时，黎明智强调，越南始终将加强同中国的全面战略合作伙伴关系视为首要优先；在新时期推动构建更高水平具有战略意义的越中命运共同体为两国人民带来实实在在利益，为地区乃至世界的和平、稳定与发展作出贡献。

王沪宁表示，支持在以越共中央总书记、国家主席苏林为首的越南共产党领导下，越南成功落实越共十四大决议，并胜利实现新纪元的发展目标。

王沪宁高度评价越南共产党代表团此访的意义，并强调，中国一向重视中越友谊，将发展对越关系作为周边外交政策的优先方向，并愿同越方一道推动具有战略意义的命运共同体不断迈上新台阶，并持续走深走实。

双方高度评价近年来越中关系取得的重要而全面的进展。两国高层互访，特别是两党总书记、国家主席的互访，为推动两国关系迈上新台阶注入动力。

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越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会常务副主任黎明智（左）发表讲话。图自越通社

对于今后合作方向，黎明智强调，党际渠道在两国关系中发挥战略引领作用；并建议双方落实好高层共识，加强高层和各层级交往；提升党际合作机制效果；加强党建、社会主义法治国家建设、反腐败反浪费反消极以及司法改革等方面的经验交流；推动在贸易、投资、战略基础设施对接、铁路、科技等领域的合作关系更加务实、高效、平衡和可持续发展；同时加强民间交流，办好“2026~2027年越中旅游合作年”活动，夯实两国关系的社会基础。

王沪宁对上述建议表示赞赏并予以认同，并建议双方提升党际合作效果，落实好高层交流计划，加强理论合作和干部培训，发挥外交、国防、公安等领域战略对话机制的作用，巩固政治互信，共同推进两国社会主义现代化事业，加强战略对接，优先加快推进两国铁路互联互通项目，促进在贸易、投资、人工智能和数字经济等领域的合作关系取得务实成果。

王沪宁表示，中国全国政协支持两国各阶层人民特别是青年加强交流，建议双方办好“红色之旅”等民间交流项目，扩大教育、文化、旅游、医疗及地方交流的合作。

双方还同意加强在国际和地区问题上的协调配合；在高层共识和国际法基础上，维护海上和平与稳定，更好管控和妥处分歧。

同日，黎明智一行与越南驻华大使馆干部和人员会面。（完）

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越通社
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