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烈日风雨中，为无名烈士寻回姓名

在越南中部广义省，一场为无名烈士寻回姓名的行动正在持续展开。数百名干部、战士、法医和地方工作人员顶烈日、冒风雨，实施“500个昼夜”专项行动，通过采集生物样本、将烈士墓信息数字化，建立DNA鉴定基础数据库，帮助更多为国捐躯的英烈重获姓名、回归故里。

在酷热难耐的高温条件下对墓地进行挖掘取样。图自越通社。
在酷热难耐的高温条件下对墓地进行挖掘取样。图自越通社。


越通社广义省——在越南中部广义省，一场为无名烈士寻回姓名的行动正在持续展开。数百名干部、战士、法医和地方工作人员顶烈日、冒风雨，实施“500个昼夜”专项行动，通过采集生物样本、将烈士墓信息数字化，建立DNA鉴定基础数据库，帮助更多为国捐躯的英烈重获姓名、回归故里。

争分夺秒采集DNA样本

连日来，从清晨到夜晚，军人、民兵和法医一直奋战在茶沟坊等地烈士陵园。在普安烈士陵园，353座烈士墓中仍有68座身份未明，各工作组密切协作，加快推进样本采集工作。

山静一区防务指挥部副政委、第三采样队队长阮友黄中校介绍，根据“500个昼夜”专项行动部署，该队负责广义省东部11个乡坊共2598座烈士墓的采样任务。自6月30日启动以来，各力量配合日趋默契，工作正按计划有序推进。

由于不少烈士墓历经修缮后位置发生偏移，部分遗骸已随岁月严重风化，再加上海滨地区持续高温、午后多雷阵雨，官兵们只能抢抓中午和傍晚施工窗口，加班加点完成采样。

广义省军事指挥部K53队队员A Ka少校表示，参与帮助烈士确认身份，是每一名官兵肩负的神圣使命和莫大荣誉。

数字化与DNA鉴定同步推进

广义省法医中心医生阮孟雄表示，虽然部分遗骸已无法提取DNA样本，但在普安烈士陵园仍成功获取较完整的牙齿和骨骼样本，为后续鉴定带来了希望。

他说，从样本采集、清洁、封存到运输，每一道工序均严格执行技术规范，确保样本质量，避免交叉污染。

与此同时，烈士墓数字化工作同步开展。K53队数字化工作人员吴维茶中校介绍，每座烈士墓均建立电子档案，记录墓位、现场照片、发掘过程等信息，并赋予唯一识别码，为DNA鉴定和长期管理提供精准数据支撑。

力争提前完成专项任务

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在广义省茶沟坊普安烈士陵园采集烈士墓生物样本。图自越通社。


目前，广义省烈士陵园的采样工作也在加紧推进。当地政府介绍，全乡三座烈士陵园共有540座无名烈士墓，其中省烈士陵园有194座。地方政府负责现场保障、信息数字化、样本交接，并在采样结束后恢复墓区原貌。

德普第五区防务指挥部副政委武元武上校表示，由于墓体结构坚固，采样必须格外谨慎。目前第四采样队平均每天完成约30座烈士墓采样，预计将比原计划提前约3天完成任务，随后全面恢复墓区环境，为越南荣军烈士节纪念活动做好准备。

广义省现有127座烈士陵园、37689座烈士墓，其中15771座仍未确认身份，另有约6000名烈士遗骸尚未找到。按照计划，全省将对13650座烈士墓采集DNA样本，并力争于2026年10月前完成，为建立全国烈士DNA数据库、帮助更多英烈确认身份、魂归故里带来新的希望。


日前，广义省常务副主席依玉在检查工作时表示，每一份DNA样本都承载着一个家庭跨越数十年的期盼。他要求各地动员青年、妇女等社会力量共同参与保障工作，在确保采样科学规范、庄严有序的同时，及时恢复墓地原貌，以表达对革命先烈的崇高敬意。（完）


越通社
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500 个昼夜行动

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