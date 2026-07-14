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老街省要把潜力优势转化为发展资源

7月14日上午，黎明兴在与老街省委常委会举行工作会议，就当地经济社会发展情况及今后重点任务进行讨论时强调，在实现两位数经济增长目标对山区省份带来较大挑战的背景下，老街省要把困难转化为动力，把边境区位转化为战略优势，把独特潜力转化为发展资源。

据老街省报告，2026年上半年，全省经济增长9.01%，高于全国平均水平；财政预算收入完成全年预算的64%；公共投资资金到位率达47.2%，位居全国前列。老街省还是全国率先高效落实越共中央政治局关于科技发展、创新和数字化转型第57号决议的地方之一。

黎明兴指出，老街省要加快经济结构调整，培育新的支柱产业，推动工业向绿色化、高科技、高附加值方向发展，促进深加工产业与原料产区有机衔接，大力发展可再生能源；重点发展边贸经济，把老街建设成为现代化、智能化物流中心；推动旅游业成为支柱产业，把老街打造成为西北地区乃至全国重要旅游中心；同时发展绿色、生态、循环、高价值农业，培育优势农产品和“一乡一品”产品，加强与旅游、服务、产品溯源及种植区编码体系相结合。

黎明兴要求老街省继续保持公共投资资金拨付进度，力争2026年底实现100%到位；老街省加强与中央各部委协调配合，着力破解体制机制障碍，特别是消除政策交叉和不协调问题；统筹落实省级规划，重点培育依托国际互联互通、区域联动和省际连接优势的发展极、经济走廊和增长极。

与此同时，要加快建设现代化、联通型经济社会基础设施，重点完善跨省、跨区域和国际交通网络以及口岸经济区、跨境经济合作区和数字基础设施；

在两级地方政府运行方面，黎明兴要求继续精简机构，确保政府高效顺畅运行，科学评估向乡级政府下放权限的可行性和效果，合理配置干部队伍，特别是加强基层干部建设，同时加快闲置办公用房和公共资产的整合利用。 （完）

#老街省 #黎明兴 #边境地区
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