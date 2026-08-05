ASC 2026：为越南年轻一代点燃科学热情

越通社河内 —— 据越通社驻香港记者报道，2026年亚洲科学夏令营8月4日在中国香港特别行政区举行。各位演讲嘉宾在夏令营分享了各项研究成果，揭示了正在开展的项目及各专业领域的前景。每场分享会后，青年代表都有机会与各位科学家交流并答疑解惑。



该活动汇聚了来自28个国家和地区的300多名优秀学生、大学生，并有世界顶尖科学家出席，其中包括多位诺贝尔奖、菲尔兹奖和图灵奖得主。



越南代表团参加2026年亚洲科学夏令营的10名优秀学生代表来自全国各所重点大学和高中。夏令营系列活动为青年代表们带来了许多新鲜的体验和思维。



阮良鹏同学（澳大利亚坎宁学院）表示，2026年亚洲科学夏令营带来了特别有趣的文化和学术体验。顶尖科学家的平易近人增添了他的自豪感和强大动力。



2026年亚洲科学夏令营于8月2日至8日举行，由香港大学主办。对越南而言，ASC不仅是一次短暂的交流，更成为近二十年来持续培育人才之旅。



越南从2009年至今连续参加各届ASC，不仅有助于提升国家教育在亚洲青年科学版图上的地位，也为越南今后主办这一权威活动带来了期望。（完）



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