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海防市与韩国推动技术转移与企业支持领域国际合作

8月4日下午，海防市科学技术局与韩国科学技术研究院（KIST）联合举办题为“KIST—海防技术桥梁：从研究到实际应用”的科学研讨会。这是海防市企业接触新技术解决方案、扩大国际合作并逐步提升创新能力的契机。

与会代表参观 2026 年海防创新创业节（Techfest Haiphong 2026）科技产品展。图自越通社
与会代表参观 2026 年海防创新创业节（Techfest Haiphong 2026）科技产品展。图自越通社

越通社海防——8月4日下午，海防市科学技术局与韩国科学技术研究院（KIST）联合举办题为“KIST—海防技术桥梁：从研究到实际应用”的科学研讨会。这是海防市企业接触新技术解决方案、扩大国际合作并逐步提升创新能力的契机。

随着各工业区、经济区的快速发展以及电子、精密机械、物流、造船、能源和高新技术等领域众多大型集团的入驻，海防市技术引进需求日益增长。科技型企业不仅需要先进的解决方案，还需要各研究院、高校及科技组织的同行与支持。

研讨会集中讨论了企业的技术创新需求、研究院—高校—企业之间的对接机制，并提出了符合该市实际条件的“研究—转移”合作模式。与会代表还讨论了在越南进行技术转移时面临的挑战，并商讨了有效落实韩国科学技术研究院与海防市所签署谅解备忘录的解决方案，旨在构建长期的研究、培训、技术转移及支持企业实现创新的合作项目。

值得注意的是，科学家们分享了生物技术、天然化合物提取、新材料、医药、智慧农业等支柱领域的研究成果。这些正是海防市目前关注并寻求突破的领域，旨在提高重点产业的附加值。

越韩科学技术研究院（VKIST）副院长方善商建议在海防自由贸易区建设“技术对接中心”。该中心将作为技术与技术解决方案的研究、应用、适应及转让的枢纽；KIST 提供源头技术、专家及韩国合作伙伴网络；企业则负责接收技术、进行试验并开发市场。

来自越南航海大学的武黄松表示，KIST 的基础研究能力与该校的应用研究经验相结合，将为形成具有高科学价值和高商业化潜力的产品创造条件，有助于推动绿色、可持续海洋经济的发展。

海防市科技局领导代表强调，未来一段时间，该局将与韩国科学技术研究院、越韩科学技术研究院及各合作伙伴紧密配合，立即展开各项共同研究项目，着力解决海防市企业的实际难题。同时，将加快推进“KIST—海防科技枢纽”（KIST-Haiphong Techhub）合作模式的具体化进程，使其成为核心技术转移与科技型企业孵化的可靠基地。（完）

越通社
#Nghị quyết 57 #NQ 57 海防市
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