科技创新——推动越南经济迈入新发展阶段的重要引擎

越通社河内 ——越共中央委员会第三次全体会议审议通过了关于创新越南发展模式的决议，明确将科技、创新和数字化转型确立为新阶段经济增长的核心动力。经济专家认为，这将为提高劳动生产率、增长质量和国家竞争力提供重要支撑。



促进基于科技的发展模式



越南社会科学翰林院越南与世界经济研究所副所长黎春创表示，长期以来，越南经济增长主要依赖廉价劳动力和自然资源等比较优势。然而，随着自动化、人工智能和机器人技术快速发展，传统优势正逐步减弱，越南必须加快向以科技创新为基础的发展模式转型，才能保持长期增长势头，避免陷入“中等收入陷阱”。



黎春创指出，目前这一转型仍面临不少制约因素，包括科研项目审批和资金拨付程序繁琐、科研投入不足以及科技创新支持机制尚未完善等。



为使科技真正成为经济增长的核心动力，黎春创建议，应加快完善科研资金管理机制，简化审批和拨款程序，从“成本管控”思维转向“发展导向”思维，允许科研创新活动中的合理风险。同时，应持续增加科技投入，完善创新生态体系，推动科研院所、高校与企业协同创新，并出台更有吸引力的人才政策，培养和集聚高素质科技人才。



黎春创强调，只有真正实现治理理念转变，才能充分释放发展潜力，使科技创新成为推动经济迈向新发展阶段的重要引擎。



科技创新赋能重点产业升级



越南造船工业科技协会主席黄雄认为，新的发展方向为越南造船工业带来了重要机遇，使行业由传统加工制造向自主设计、智能制造和自动化升级，进一步融入全球产业链，并为海洋经济高质量发展提供有力支撑。



黄雄表示，目前行业仍存在技术水平不高、人才短缺以及配套产业薄弱等问题。因此，应同步出台政策，支持高技术船舶和清洁能源船舶研发，推动数字化设计和智能制造，提高本土配套能力和零部件国产化率。

与此同时，应按照国际标准进行造船专业人才培养，加强高校、科研机构与企业合作，培养适应新技术发展的工程技术人才。



黄雄认为，在绿色转型和数字化转型背景下，越南造船工业应尽快掌握环保燃料船舶制造技术，广泛应用人工智能、数字化设计和智能管理，提高生产效率和产品质量，满足国际海事组织（IMO）不断提高的环保标准。



此外，还应把造船工业发展与海运、油气服务、海上可再生能源等海洋产业紧密结合，形成稳定的国内市场基础，并逐步提升国际竞争力。



专家们认为，随着关于创新越南发展模式的决议得到有效落实，科技创新、高素质人才和数字化转型将成为推动越南经济高质量发展的核心动力，为国家迈入新的发展阶段奠定坚实基础。（完）

