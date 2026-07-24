河内地铁5号线完成首幅38.5吨钢筋笼吊装 确保环城一号路高架桥施工安全

越通社河内——河内市城市轨道交通管理委员会（MRB）表示，24日凌晨，MRB与EPC总承包联合体顺利完成河内城市轨道交通5号线（文高—玉庆—朗—和乐）S3车站（环城一号路站）首幅地下连墙钢筋笼的吊装下放作业，标志着该项目地下主体围护结构施工进入新阶段。



据MRB介绍，此次吊装的钢筋笼长42米，重达38.5吨。施工过程中，采用500吨和180吨两台履带式起重机协同作业，将钢筋笼由水平状态平稳翻转至垂直状态，随后精准吊入经检测和清孔处理的地连墙槽段内。全过程严格按照设计定位和技术规范组织实施，确保了安装精度和施工质量。



S3车站位于阮志清路—罗城路交叉口，其施工区域与环城一号路高架桥工程存在交叉重叠。具体而言，高架桥T3、T4桥墩施工范围与S3车站部分工程区域重合，涉及钢筋加工及堆场、膨润土泥浆处理站以及部分地基加固桩、导墙和地下连续墙施工区域。

河内地铁5号线完成首幅38.5吨钢筋笼吊装 图自越通社

为保障两项重点工程同步有序推进，MRB与河内市民用工程建设项目管理委员会密切协作，共同调整施工组织顺序，统筹施工场地布置，协调解决工程接口问题，确保S3车站地下连续墙施工与地铁5号线及环城一号路项目的总体建设进度保持协调一致。

MRB表示，施工安全始终是项目实施的首要考量。鉴于车站地下连续墙紧邻环城一号路高架桥T3、T4桥墩，项目新增采用CDM水泥土搅拌桩地基加固方案，对桥墩周边地基进行加固处理，以增强地基稳定性，最大限度降低施工对既有结构的影响。



河内市城市轨道交通管理委员会副主任邓越忠表示，两项重点工程在阮志清路交叉口实现高效协同施工，不仅优化了施工场地资源配置，也为确保工程进度、施工质量和安全提供了有力保障。MRB将继续与承包商及相关单位密切配合，全力推进项目建设，并及时向公众和媒体发布工程最新进展。(完)



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