河内地铁5号线完成首幅38.5吨钢筋笼吊装 确保环城一号路高架桥施工安全

越通社河内——河内市城市轨道交通管理委员会（MRB）表示，24日凌晨，MRB与EPC总承包联合体顺利完成河内城市轨道交通5号线（文高—玉庆—朗—和乐）S3车站（环城一号路站）首幅地下连墙钢筋笼的吊装下放作业，标志着该项目地下主体围护结构施工进入新阶段。
据MRB介绍，此次吊装的钢筋笼长42米，重达38.5吨。施工过程中，采用500吨和180吨两台履带式起重机协同作业，将钢筋笼由水平状态平稳翻转至垂直状态，随后精准吊入经检测和清孔处理的地连墙槽段内。全过程严格按照设计定位和技术规范组织实施，确保了安装精度和施工质量。
S3车站位于阮志清路—罗城路交叉口，其施工区域与环城一号路高架桥工程存在交叉重叠。具体而言，高架桥T3、T4桥墩施工范围与S3车站部分工程区域重合，涉及钢筋加工及堆场、膨润土泥浆处理站以及部分地基加固桩、导墙和地下连续墙施工区域。
为保障两项重点工程同步有序推进，MRB与河内市民用工程建设项目管理委员会密切协作，共同调整施工组织顺序，统筹施工场地布置，协调解决工程接口问题，确保S3车站地下连续墙施工与地铁5号线及环城一号路项目的总体建设进度保持协调一致。
MRB表示，施工安全始终是项目实施的首要考量。鉴于车站地下连续墙紧邻环城一号路高架桥T3、T4桥墩，项目新增采用CDM水泥土搅拌桩地基加固方案，对桥墩周边地基进行加固处理，以增强地基稳定性，最大限度降低施工对既有结构的影响。
河内市城市轨道交通管理委员会副主任邓越忠表示，两项重点工程在阮志清路交叉口实现高效协同施工，不仅优化了施工场地资源配置，也为确保工程进度、施工质量和安全提供了有力保障。MRB将继续与承包商及相关单位密切配合，全力推进项目建设，并及时向公众和媒体发布工程最新进展。(完)
河内市总长超300公里的五条地铁线同步开工
随着总长超300公里的5条地铁线路同步推进建设，河内市正在启动有史以来规模最大的城市交通基础设施投资计划之一。这些城市轨道交通线路不仅连接内排机场、和乐高科技园区、新城市区与市中心区域，还将为塑造未来数十年首都的新发展空间奠定基础。