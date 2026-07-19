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越南RWA峰会聚焦现实世界资产代币化 推动数字资产创新与风险治理并行

国内外专家在2026年越南现实世界资产（RWA）峰会上一致认为，现实世界资产代币化市场的发展需要在鼓励创新与加强风险治理之间寻求平衡，通过完善法律框架、提升市场透明度和健全监管机制，推动数字资产市场健康、可持续发展。本次峰会于7月18日至19日在河内举行，是越南首次举办以现实世界资产代币化为主题的国际会议。

“从国际经验到越南实践：在创新与风险治理之间寻求平衡”专题讨论会现场。图自越通社
“从国际经验到越南实践：在创新与风险治理之间寻求平衡”专题讨论会现场。图自越通社

越通社河内——国内外专家在2026年越南现实世界资产（RWA）峰会上一致认为，现实世界资产代币化市场的发展需要在鼓励创新与加强风险治理之间寻求平衡，通过完善法律框架、提升市场透明度和健全监管机制，推动数字资产市场健康、可持续发展。本次峰会于7月18日至19日在河内举行，是越南首次举办以现实世界资产代币化为主题的国际会议。

越南区块链与数字资产协会（VBA）主席潘德忠在会上表示，全球RWA市场正快速增长，2025年相关投资资金较上年增长约300%。但他同时指出，当前最大的挑战并非资产代币化技术本身，而是如何建立资本市场的信任机制。他强调，区块链只是支持资产交易、分配和结算的技术工具，投资者的信心建立在数据透明、资产真实性可验证、现金流清晰以及有效监管机制的基础之上。因此，在推出数字资产产品之前，应首先构建完善的法律制度、可信的数据体系和科学的治理机制。

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越南区块链与数字资产协会（VBA）主席潘德忠分享构建数字资产市场信任基础设施的重要性。（图片来源：越通社）

潘德忠表示，越南正逐步完善数字资产领域的法律框架。过去约10个月内，越南已出台或修订了多项法律、法令及实施细则，并持续推进电子身份认证等相关制度建设。目前，越南约有1700万人持有或使用加密资产，交易规模估计约达2000亿美元。若能确保生态体系透明、安全，越南数字资本市场发展潜力巨大。

谈及风险治理，越南国会原经济与预算委员会副主任、教授邓文清指出，资产代币化有助于拓宽融资渠道、提高资产管理效率，并加强与国际资本市场的联系。但与此同时，越南也需要建立与之相适应的风险管理机制，以维护金融体系安全和宏观经济稳定。

越南国家证券委员会代表苏陈和表示，当前正在制定的加密资产市场监管试点框架，坚持鼓励创新与风险可控并重的原则。根据规划，提供相关服务的机构必须满足财务实力、技术能力和治理水平等方面的要求，监管部门也将根据市场运行实际情况不断完善监管机制。

在介绍国际经验时，东盟与中日韩宏观经济研究办公室（AMRO）金融专家尹旭根指出，代币化并不能替代基础资产本身的质量。国际实践表明，许多成功模式仍然建立在传统金融资产和成熟法律架构基础之上，代币只是现实资产所有权或权益的数字化载体。

岘港国际金融中心战略与合作总监凯文·岩永表示，越南发展数字资产的方向并非鼓励投机，而是建设一个受到有效监管的数字金融生态系统，将现实资产与国内外资本市场有机连接。他介绍，越南正优先推进监管沙盒机制建设，对试点范围、期限及参与对象实行明确管理。纳入试点的产品须具备真实资产支撑、实际经济价值以及完善的信息披露机制，以保障投资者权益并提升监管效能。

与会专家一致认为，国际经验可为越南提供重要参考，但越南仍需结合本国法律体系、市场发展水平及监管能力，探索符合自身实际的发展模式。及早识别和防范潜在风险，有助于避免重蹈部分先行市场的发展覆辙，并为数字金融生态系统实现可持续发展奠定坚实基础。

据悉，2026年越南现实世界资产峰会汇聚了政府监管机构、金融机构、科技企业及国内外专家，共同探讨数字资产市场发展的政策、制度和国际经验，旨在推动越南数字资产法律框架不断完善，拓展新的融资渠道，进一步提升越南在地区数字金融生态体系中的地位。（完）

越通社
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