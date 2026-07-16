专家提出越南发展战略技术产品的三个方向

越通社河内——越南政府总理颁布的关于国家战略技术清单和战略技术产品清单的第21/QĐ-TTg号决定自2026年7月1日起生效，为越南发展关键科技领域开辟了新的方向。然而，这一举措也对制定适当的遴选和发展战略提出了要求，使越南技术产品具备足够的国际市场竞争能力。



在法国运营的科技初创公司（从事数据个性化和人工智能解决方案领域）——Seinetime公司首席执行官谢英方接受越通社记者的采访时认为，越南需要避免仅服务于国内市场的产品开发风险，因为这种模式可能导致成本高昂、技术快速落后且难以参与全球供应链。



谢英方认为，越南的战略技术产品需要通过对“全球关联性要求”的测试，面向建立“战略不可或缺性”，从而使国际公司有使用越南产品的需求。



据此，谢英方提出了创造竞争优势的3个重要标准。一是，利用地理和数据特殊性优势。越南需要聚焦于国内和东南亚地区的数据、知识或特殊条件创造难以替代优势（也就是所谓的独家优势）的领域。



二是，建立东盟区域内技术检验和标准中心角色。谢英方认为，越南可以朝着成为技术产品，特别是在网络安全和数字基础设施领域的“检验哨站”的方向发展。



三是，创造客户的转换成本。越南企业不应仅仅开发终端产品，而应着眼于平台技术、辅助零部件、嵌入式软件模块或深度集成到大型集团系统中的解决方案。



谢英方建议，采用“锚定客户”战略。据此，对每个战略技术产品，国家可以支持国内企业与2-3家在越南运营的跨国集团对接，从早期阶段就进行产品测试和应用。这种做法不仅帮助企业按照国际标准完善产品，还能创建经过验证的能力档案，以拓展全球市场。



关于未来5年的发展重点选择，谢英方认为，越南不应同时部署全部30个战略技术产品。目前，越南研发投资约占国内生产总值的0.4%，相当于每年约17亿美元，远低于韩国（4.9%）或以色列（5.6%），越南需要高度关注财政资源、人力资源和体制制度等方面。



另外，资源分散在太多领域可能会阻碍任何产品在国际上达到其应有的规模和竞争力。越南应采用80—20原则（80%的利润来自于20%的项目），即必须将财政、制度和人力资源集中在约5-7个能够创造大部分价值的核心产品组上，同时形成一个能够自我强化的技术生态系统。（完）

越通社