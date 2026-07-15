越南政府副总理胡国勇：发挥ICISE在越南科技发展中的作用

越通社河内——7月15日上午，越南政府副总理胡国勇在政府驻地会见了“相遇越南“科学协会主席、跨学科国际科学与教育中心（ICISE）主任陈清云教授。



胡国勇高度评价陈清云教授在连接国际科学界与越南方面所作出的努力，为提升越南在世界科学界的地位和形象作出了贡献。胡国勇对ICISE中心的突出成果表示认可——这是一种有效的运行模式，虽建设运营于国有体系之外，但已取得了多项令人尊敬的成就，成为区域内和世界范围内享有盛誉的科学机构。每年，ICISE中心接待数千名科学家前来参加国际会议和研讨会，其中包括20多位诺贝尔奖得主。



从ICISE的平台也形成了多个高质量研究团队，典型的是IFIRSE跨学科科学研究所——被评价为越南卓越的研究机构之一，正在发展量子技术等新的研究团队。



胡国勇强调，越南正进入以科技、创新创意和数字化转型为核心动力的发展阶段，并表示越南党和政府正大力落实第57-NQ/TW号决议。胡国勇希望陈清云教授、”相遇越南”科学协会及ICISE中心继续与越南并肩同行，发挥知识连接作用，吸引国际科学家，为国家科技事业发展作出切实贡献。



陈清云教授表示将继续努力推动国际科学合作活动，为培养高素质人力资源和发展越南科学事业作出贡献。陈清云教授建议政府研究通过国家科技发展基金会（NAFOSTED）为ICISE中心提供稳定、中长期的支持机制，同时提议继续关注使科学更贴近公众，特别是年轻一代，从而激发研究热情，为越南未来科技发展奠定基础。（完）

越通社