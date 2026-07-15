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将口岸优势转化为谅山经济增长新动力

越南政府总理黎明兴7月15日在谅山省与谅山省委常委会举行工作会议。会议围绕经济社会发展、实现两位数增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、落实越共中央政治局关于科技创新和国家数字化转型发展的第57号决议，以及解决地方发展面临的困难和障碍等议题进行了讨论。

据谅山省委报告，2026年上半年，全省地区生产总值（GRDP）增长7.02%；财政收入完成全年预算的112%；公共投资资金到位率达39.6%，高于全国35.5%的平均水平。口岸经济、旅游服务等优势产业保持较快增长，两级地方政府运行总体平稳，行政审批改革和数字化转型持续推进。

黎明兴在肯定谅山省取得积极成果的同时指出，该省经济增速仍低于全国平均水平；交通基础设施仍有短板，经济结构对边境贸易和口岸服务依赖较大，产业附加值有待提升。

黎明兴强调，谅山作为越中边境省份，应立足区位优势，明确符合边境地区特点的发展模式，将口岸经济、边贸和物流视为优先发展方向，积极研究建设自由贸易区、跨境经济合作区等创新模式，切实把边境口岸优势转化为经济增长新引擎。

他要求谅山省重点建设同登—友谊关口岸经济区增长极，加快交通基础设施、智慧口岸、工业园区等重大项目建设，确保2026年公共投资资金全部到位。

与此同时，黎明兴要求彻底解决长期拖延、进展缓慢项目；优先保障战略性交通基础设施建设，推进省级规划确定的区域互联互通和国际互联互通重点项目。继续深化行政审批制度改革，降低企业和群众制度性交易成本，推动权力下放，支持民营经济发展。大力发展科技创新和数字化转型，推动旅游业成为支柱产业。

在国防、安全和对外合作方面，黎明兴要求继续维护国家边境主权和边境地区社会稳定，积极深化与中国广西壮族自治区的交流合作，共同建设和平、友好、合作、发展的边境地区。(完)

越通社
#黎明兴 #谅山省 #公共投资资金
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