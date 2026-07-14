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黎明兴总理：力争将富寿省打造成为全国的工业“首府”

7月14日，越南政府总理黎明兴在越池市与富寿省委常委会举行工作会议，就落实经济社会发展任务与“两位数”增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府模式运行、落实越共中央政治局第57号决议，以及解决地方存在的困难和障碍等内容进行了讨论。

与会代表就当前仍存在的不足和难点进行讨论并提出解决方案，下定决心推动该省圆满完成2026年各项既定目标，为未来的强劲发展奠定坚实基础。

在会议上发表总结讲话时，政府总理黎明兴认为，富寿省经济增长虽处于较高水平，但其可持续性仍需引起高度关注；与全国平均水平相比，服务业所占的比重依然偏低。此外，该省还面临高素质人力资源匮乏的问题，部分乡级干部的能力水平尚无法满足新形势下的要求等。

为了实现2026年既定目标，黎明兴总理建议富寿省委继续创新思维、改变观念与做法，改进领导、指导和施政方式，紧扣目标任务；经常性更新、贯彻并同步高效落实各项决议和结论。

富寿省需要继续努力奋斗，以极大的决心实现并超额完成既定的经济社会发展目标和指标，特别是2026年达到两位数增长的目标，从而储备力量蓄势待发，为全国的共同发展做出更大贡献。

关于工业发展，黎明兴总理强调必须改变发展思维，吸引高附加值项目，集中发展富寿省具有潜力的拳头高科技产业；避免引进劳动密集型、使用落后技术及影响环境的项目，将富寿省打造成为全国的工业“首府”。

政府总理要求要制定各工业区和工业集群的基础设施发展战略，特别是高新工业区；抢抓战略性产业机遇，在人工智能（AI）、芯片、半导体、物流、绿色能源等领域创造新增长动力；吸引大型科技企业和私营企业，促进创新创业等。（完）

越通社
#黎明兴总理 #富寿省 #工业
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