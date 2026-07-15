不断深化越中党际合作

会见时，黎明智强调，越南始终将加强同中国的全面战略合作伙伴关系视为首要优先；在新时期推动构建更高水平具有战略意义的越中命运共同体为两国人民带来实实在在利益，为地区乃至世界的和平、稳定与发展作出贡献。

王沪宁强调，中国一向重视中越友谊，将发展对越关系作为周边外交政策的优先方向，并愿同越方一道推动具有战略意义的命运共同体不断迈上新台阶，并持续走深走实。

对于今后合作方向，黎明智强调，党际渠道在两国关系中发挥战略引领作用；并建议双方落实好高层共识，加强高层和各层级交往；提升党际合作机制效果；加强党建、社会主义法治国家建设、反腐败反浪费反消极以及司法改革等方面的经验交流；推动在贸易、投资、战略基础设施对接、铁路、科技等领域的合作关系更加务实、高效、平衡和可持续发展；同时加强民间交流。

王沪宁对上述建议表示赞赏并予以认同，并建议双方提升党际合作效果，落实好高层交流计划，加强理论合作和干部培训，发挥外交、国防、公安等领域战略对话机制的作用，巩固政治互信，共同推进两国社会主义现代化事业，加强战略对接，优先加快推进两国铁路互联互通项目，促进在贸易、投资、人工智能和数字经济等领域的合作关系取得务实成果。中国全国政协支持两国各阶层人民特别是青年加强交流，建议双方办好“红色之旅”等民间交流项目，扩大教育、文化、旅游、医疗及地方交流的合作。（完）