河内市朝着绿色、智慧、现代和可持续方向发展

这也是具体化半个多世纪前胡志明主席“要将河内建设成为一个安宁、快乐和繁荣的首都”嘱托的实践。

首都总体规划的突出亮点是从粗放式发展思维向集约式发展思维转变，将人民置于所有政策的核心。规划不只是注重扩大城市空间，而是致力于建设一个宜居城市，让所有市民都能享受现代基础设施体系、优质公共服务、清新的环境以及得到保护和弘扬的文化价值。这也是延续胡志明主席一贯的观点，即所有主张、政策都必须着眼于提高人民的物质和精神生活。

越南国会主席陈青敏在公布河内首都100年愿景总体规划暨2026年投资促进会议上发表指导讲话时表示，近期，河内开展了多项重点工程和大型技术基础设施项目，推动经济增长，改善投资环境，提升城市面貌；具体化首都朝着绿色、智慧、现代和可持续方向发展战略，满足首都河内和国家在新阶段快速、可持续发展的要求。首都河内100年愿景总体规划不仅是一份规划，更是发出河内市决心将党的十四大决议、市第十八次党代会决议落到实处的信号。

从胡志明主席关于一个“安宁、快乐和繁荣”首都的愿望到河内100年愿景总体规划，是发展思想的一贯延续。如果说胡主席的嘱托是指南针，那么今天的规划就是实现这一愿望的行动路线图。凭借坚实的政治基础、革新渴望以及整个政治体系和人民的同心协力，河内正迎来机遇，成为一座现代、文明、文献的首都，成为传统与创新交汇之地，无愧为全国的心脏，成为地区和世界宜居城市。（完）