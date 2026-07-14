苏林总书记、国家主席：将航海工业置于建设越南成为海洋强国战略中的适当位置

在听取报告和与会代表发言后，苏林总书记、国家主席发表了总结讲话。苏林强调，必须在建设越南成为海洋强国的战略中，将国家航海工业置于适当的位置。这是支撑海洋经济发展、建立水路交通体系、保障国防安全以及提升战略自主能力的基础工业能力。国家必须在设计、新建、修理、改装以及核心装备的技术保障方面维持核心能力；确保在供应链中断、市场波动或出现紧急情况下不陷于被动。

苏林要求按照生态系统思维发展造船工业，使其与海运船队、内河航运工具、港口、物流、配套工业及工具全生命周期服务同步发展，在实际需求和国家竞争优势的基础上，进行有选择、有重点、有条件地促进发展。国际合作、吸引外资以及发展军民两用国防工业必须服务于提升国家自主能力。国际资源应当助力于引进技术、管理能力提升、供应商培育、人力资源培训以及市场拓展。

关于眼前任务，苏林总书记、国家主席要求，须集中解锁市场，高效挖掘现有能力并破解各方面的瓶颈。政府党委须领导、指导政府抓紧制定《至2035年、远景展望至2050年国家航海工业与海洋机械发展计划》；对整个行业的综合能力进行全面梳理、评估和分类；

关于长远任务，苏林指出，必须从单纯维持生产能力转向建设现代、绿色、数字化，且具备自主与国际竞争能力的航海及水路工业生态系统。（完）