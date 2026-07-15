经济

“活数据”为越南农产品开辟道路

越南农业与环境部的农产品溯源系统已正式投入运行，标志着从各地方、企业的分散管理转向建设全国统一数据平台的转变。在进口市场对来源透明度要求日益严格的背景下，这不仅是管理工具，更成为帮助越南农产品开拓市场、提升竞争力的“数字护照”。

向德国市场推介越南新鲜水果。图自越通社
向德国市场推介越南新鲜水果。图自越通社

越通社河内 —— 越南农业与环境部的农产品溯源系统已正式投入运行，标志着从各地方、企业的分散管理转向建设全国统一数据平台的转变。在进口市场对来源透明度要求日益严格的背景下，这不仅是管理工具，更成为帮助越南农产品开拓市场、提升竞争力的“数字护照”。

目前，该系统有来自24个省市170家企业181组产品中的超过18500种产品参与。然而，要使系统发挥实效，关键不在于生成了多少二维码，而在于每种产品背后所更新的数据质量。

河内市是该领域的先行地方之一。早在2018年，该市就建立了农林水产品电子溯源系统。当国家系统正式运行后，河内市迅速将其数据与2823个生产经营单位账户及超过10100个农林水产品代码进行系统化。

据河内市农业与环境局副局长谢文祥表示，地方系统与国家系统之间的对接不仅提升了企业对溯源的认识，还帮助提高了商品生产和流通的透明度。更重要的是，管理部门可以实时跟踪生产经营情况，同时协助食品安全管控工作。

据专家分析，溯源的核心是建立完整且定期更新的种植区数据库。这也是越南农业面临的一大挑战，因为大部分原料由数百万个规模小、土地分散的农户生产。

附图 图自越通社

自7月1日起正式启用农林水产品溯源系统

越南农业与环境部正加紧完成最后准备工作，计划于2026年7月1日正式启用农林水产品溯源系统。目前，系统技术基础设施、数据互联及试点运行已取得积极成效，为提升生产管理透明度、管理效率及满足国内外市场要求奠定了基础。

据森林趋势（Forest Trends）组织专家苏春福表示，种植区数据库带来的价值超出了溯源目标。这是制定贴合实际政策的基础，帮助管理部门识别存在土地使用、森林保护或生产安全违规风险的区域。同时，数据也是吸引原料区投资的重要基础。

实际上，许多咖啡、木材和橡胶行业的企业多年来已投资建设可持续原料区。然而，这些数据主要服务于企业内部活动。专家认为，需要建立机制让企业与管理机构共享数据，既可避免信息资源浪费，又有助于识别原料区重叠或与林地重叠的风险。

当许多市场将溯源作为强制性规定时，建设数据的压力日益紧迫。典型的是，根据欧盟《反毁林和森林退化条例》（EUDR），从2026年12月30日起，出口到欧盟的咖啡、橡胶和木材产品必须做到地块级溯源。

作为已投资近20年于溯源和原料区开发的企业，永协有限责任公司董事长兼总经理蔡如协表示，以前很多人认为投资溯源成本高且不必要。然而，当市场日益要求透明度时，这一举措已成为明显的竞争优势。

据蔡如协表示，当前的挑战不仅是技术、工厂或物流的投资，还包括维持农民在合作链条中的参与。

从管理角度，谢文祥建议将农产品溯源系统进一步发展为服务于公共服务的平台。此外，农业与环境部需制定对部分产品组强制实施溯源的路线图。这不仅是管理要求，也是企业的权益，有助于提升市场声誉和竞争力。

政府副总理胡国勇表示，2026年出口超过740亿美元的目标正带来巨大压力，因为市场日益收紧对信息透明度和溯源的要求。因此，当前需优先对主打产业、高价值产品实施溯源，特别是面向欧盟、美国和中国等重点市场。（完）

越通社
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