经济

2026年越南经济普查：企业继续成为经济增长引擎

2026年经济普查初步结果显示，越南经济规模持续扩大，经济单位数量较上期普查有所增加。企业继续彰显作为增长引擎的作用，而个体经济则进入重组阶段，在经营模式和劳动力方面发生诸多变化。

同奈市边和二号工业园区一隅。图自越通社
同奈市边和二号工业园区一隅。图自越通社

越通社河内——2026年经济普查初步结果显示，越南经济规模持续扩大，经济单位数量较上期普查有所增加。企业继续彰显作为增长引擎的作用，而个体经济则进入重组阶段，在经营模式和劳动力方面发生诸多变化。上述信息由财政部统计总局副局长阮青阳在2026年经济普查总结会议上公布。

根据初步结果显示，全国共有近630万个正在运营并产生生产经营成果的经济单位；其中，企业和合作社近87.62万个，非农林渔业个体生产经营单位近530万个，宗教、信仰场所5.22万个，合作组近8000个，行政、事业、协会及非政府组织8.25万个。

截至2025年12月31日，在收集信息的超过122万家企业中，有85.9万家企业正在运营，较2024年增长2.4%，较2020年增长25.5%。非国有部门继续发挥主导作用，共有82.75万家企业，而外资企业达2.98万家，较上年增长11.1%，较2020年增长33.9%，反映了越南投资环境的吸引力。国有企业有1770家正在运营，较2024年略有增加，但较2020年有所减少，符合对国有企业进行重组和结构调整的方针。

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企业继续彰显作为越南经济增长引擎的作用。图自越通社

按行业划分，服务业占比最大，有61.25万家企业，相当于全国企业总数的71.3%。工业和建筑业有24.06万家企业；农林渔业有近6000家企业。

企业的发展带动了劳动力规模的持续增长。截至2025年底，在企业工作的劳动力总数近1760万人，较2024年增长7.5%，较2020年增长19.7%。劳动力增速高于企业数量增速，表明许多企业正在扩大生产经营规模，其中非国有部门和外资部门继续为创造就业作出重要贡献。

对于个体经济，全国有近530万个生产经营单位，较2020年增长1.1%。然而，劳动力降至近860万人，下降1.1%，这是历次普查中首次出现下降趋势。据统计总局表示，这反映了劳动力向企业和更高生产率行业转移的过程，同时也对提高个体经济的生产率和竞争力提出了要求。（完）

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