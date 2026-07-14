越通社河内 —— 为实现2026至2030年快速、可持续发展，金瓯省正多措并举，果断行动，其中将工业和建设领域确定为具有战略意义的突破方向。



增长动力

金瓯省设定到2030年的增长目标是全省生产总值达226.8万亿越盾（折合人民币589亿元），2026至2030年5年间地区生产总值（GRDP）年均增速达10%以上。

为实现上述目标，金瓯省委和省人民委员会集中指导，采取多项措施，其中重点推动工业和建设领域实现突破，到2030年该领域产值达53570亿越盾，年均增长14%。



金瓯省还优先将资源投入重点公共投资项目，努力实现资金到位率达100%目标，以创造吸引投资的动力。同时，通过及时支持企业和加强非预算资金流，推动民营经济发展。



金瓯省财政厅厅长黄功君表示，为实现两位数增长目标，该厅调整了金瓯省2021至2030年规划及2050年愿景。研究制定2026至2030年有重点、有核心的投资计划。同时，优先资源实施具有带动性、能创造吸引投资动力的重点项目，以推动增长。



该省财政厅还建议省政府按照逐步增加发展投资支出比重、降低经常性支出比重的方向重组国家预算，以发挥国有资金在最大限度动员各经济成分的作用。同时，关注落实招商引资政策，吸引有能力和经验的投资商。提出简化行政手续、缩短行政审批时间、降低企业和投资商成本的方案。

据金瓯省建设厅领导介绍，目前该厅正与中央各部委配合，加快金瓯机场扩建升级项目、金瓯—土角（Đất Mũi）高速公路项目、薯岛两用港及从陆地通往薯岛的道路项目进度。同时，部署1号国道、胡志明公路（途经金瓯路段）升级扩建项目，以及河仙—迪石—薄辽高速公路项目等。



金瓯省建设厅还加快该省重点项目的施工和开工进度，如：连接各高速公路、国道和沿海经济中心的环线道路、金瓯省沿海道路项目、金瓯与薄辽都市连接线建设项目等。同时，在应用科学技术基础上发展多式联运和物流服务，提高运输服务质量，降低物流成本。

在金瓯—盖水高速公路施工的工人。图自越通社

在薄辽坊，为实现可持续的两位数增长目标，薄辽坊人委会大力推动技术应用、数字化转型和行政审批制度改革。提高行政改革质量和数字政府建设，以人民和企业的满意度作为服务核心。

薄辽坊人民委员会主席黎越苏表示，2026年该坊部署45个工程项目，总资金超过1310亿越盾，至今到位资金超过50%。此外，做好行政改革工作，吸引多家企业前来寻找投资机会，至今成立新企业近80家，使全坊企业总数达1133家。



化解困难



据金瓯省人委会领导介绍，该省正集中处理各种障碍，以快速推进风电项目、招商引资、发展新能源（绿氢、绿氨）。同时，支持投资商加快推进总功率5448兆瓦的38个可再生能源项目。建设省内的220kV和110kV输电线路和变电站工程，使其尽早投入运行，为促进经济增长作出贡献。



金瓯省人民委员会副主席黄志愿表示，在投资建设本地区基础设施的同时，金瓯省始终关注营造通畅的营商环境，为企业投资创造条件，坚持“政府与企业同行，以企业满意度为服务效力的衡量标准”方针。金瓯省优先有能力的投资商到该省投资发展可再生能源，并继续与企业同行，及时解决项目开展过程中的困难，确保项目按期保质推进。



黄志愿还透露，从年初至今，金瓯省开展两个风电项目，包括：隆田乡的东海13风力发电厂项目（功率100兆瓦）和东海3期一阶段风力发电厂项目（功率50兆瓦），投资总额近5.4万亿越盾；东海乡的日升—薄辽风力发电厂项目，设计功

率50兆瓦，总投资近2.5万亿越盾。这些项目为实现2026年和2026至2030年两位数增长目标作出贡献。



与此同时，金瓯将支持投资商克服困难，力争使薄辽LNG液化天然气发电厂项目（功率3200兆瓦）在2030年前投入运行。同时，发展农产品、水产品加工和制衣等工业，特别是关注服务于农业价值链，尤其是虾类产业的水产品加工。力争到2030年，虾类加工产量达71万吨。



金瓯省设定到2030年虾类加工产量达71万吨的目标。图自越通社

金瓯省委书记阮鸿海强调，要使公共投资真正发挥引领和激活社会投资资源的作用。该省正集中指导，确保本地区重点项目、交通基础设施、都市和能源工程的质量和投资效益。



省委指导各级党委、政府、机关和单位深刻领会中央和省的指导精神，决心实现增长目标。各厅局主动核查，及时解决与投资手续、土地、建设、环境、征地拆迁、资金获取和企业生产经营条件相关的困难和障碍。以“企业的成功就是省的成功”的精神与企业同行。



金瓯省人委会对各厅局和各乡坊在具体领域进行了任务分工，对于第一产业（农林渔业），责成农业与环境厅及各乡坊政府注重发展清洁、高科技农业，以虾和稻米为主力；同时应用高新技术，与加工和市场开发相结合。



对于工业和建设领域，金瓯省人民委员会责成工贸厅与相关机关、单位协调配合，彻底处理各种障碍，快速推进风电项目、招商引资和发展新能源。



支持投资商促进风电项目，支持建设220kV和110kV输电线路和变电站工程，使其早日投入运行，为全省经济增长作出贡献。力争2030年金瓯省成为全面、快速和可持续发展的省份，与全国一道砥砺奋进新纪元。（完）