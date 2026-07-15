欧洲企业对越商业信心指数大幅上升

越通社胡志明市——7月15日，越南欧洲商会（EuroCham）公布，2026年第二季度商业信心指数（BCI）大幅上升至79.7点。本季度调查结果显示，欧洲企业界的信心已强劲恢复，同时也凸显了越南在国际商业竞争环境仍充满挑战的背景下的吸引力和韧性。



经营形势回暖



具体而言，与2026年第一季度指数（72.7点）相比，2026年第二季度BCI上升了7点，反映出投资信心的强劲恢复。欧洲企业继续将越南视为东南亚地区最具吸引力的增长目的地之一，并增强了对越南市场长期发展前景的信心。



BCI调查结果还显示，63%的欧洲企业对2026年第二季度的经营环境持积极评价，69%的欧洲企业预计下一季度情况将继续改善，这一比例较三个月前上升11个百分点，反映出经营效率、新订单数量以及购买力保持稳定等方面的明显增长趋势。



越南欧洲商会主席布鲁诺·雅斯帕特（Bruno Jaspaert）表示，2026年第二季度BCI结果显示，越南经济以及在此运营的欧洲企业界都展现出令人惊叹的恢复能力和近乎顽强的韧性。在地缘政治充满不确定性的背景下，越南欧洲商会成员企业在越南的经营结果仍超出自身预期。



DXL Research and Consulting总经理泽维尔·德普伊（Xavier Depouilly）分析称，欧洲企业的商业信心在所有行业全面恢复。尽管不同行业的复苏速度存在差异，但整体趋势均十分积极。



泽维尔·德普伊表示，通过按行业和企业规模进行补充分析，BCI提供了更为细致的商业信心视角，有助于投资者和政策制定者明确正在形成增长动力的领域，同时识别存在的挑战。



2026年第二季度BCI结果还反映出越南宏观经济图景：越南继续巩固其作为亚洲最具增长活力的经济体之一的地位，2026年上半年GDP增长达8.18%。此外，越南在IMD全球竞争力排名中升至第27位，并预计将于2026年9月被富时罗素（FTSE Russell）提升为二级新兴市场。

从信心到竞争力



自2026年初以来，越南政府持续大力推进体制改革、精简行政机构并完善吸引高质量外商直接投资（FDI）资金的政策。其中，最突出的是越共中央政治局于2026年6月8日发布关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议，将吸引外资的重点从劳动力成本和规模优势转向多样化的高科技、创新及可持续发展项目。



越南不再仅被视为制造组装中心，而日益彰显其作为供应链平台、服务提供者及在东南亚范围内拓展业务的枢纽地位。超过一半受访欧洲企业认为，越南是其战略市场和核心运营基地，另有18%的企业将其视为重要增长引擎。



特别是在越南致力于实现两位数增长目标的背景下，欧洲企业界看到了将当前积极信心转化为高质量、可持续投资资金的巨大机遇，这需要继续推进行政改革、提高法律体系透明度并确保政策得到一致执行。这些方面取得的进展将帮助企业加大对创新、扩大生产和发展人力资源的投资力度，从而进一步提升越南在吸引国际投资方面的竞争力。



总体来看，欧洲企业界认为越南的经济基础依然极具吸引力，但行政改革是当前提升竞争力和增强投资者信心的最大机遇。因此，除商业信心强劲恢复外，调查结果也明确指出，越南仍需继续推进改革，破除体制和行政方面的瓶颈。



根据2026年第二季度BCI统计，越南在2026年上半年已颁布超过80项法律及修订文件，这是一个雄心勃勃的改革阶段。越南欧洲商会将继续发挥作为企业界与政策制定者之间可靠桥梁的作用，将这些改革转化为信心，促使企业继续扎根并长期对越南进行投资。



此外，越南欧洲商会将继续在参与政策制定和完善过程中发挥积极合作伙伴的作用。通过这种建设性的对话机制，越南欧洲商会将继续与越南同行，推动越南成为亚洲高质量、可持续投资资金的领先目的地。（完）