经济

欧洲企业对越商业信心指数大幅上升

与2026年第一季度指数（72.7点）相比，2026年第二季度BCI上升了7点，反映出投资信心的强劲恢复。欧洲企业继续将越南视为东南亚地区最具吸引力的增长目的地之一，并增强了对越南市场长期发展前景的信心。

兴越服装公司（兴安省）纺织厂。图自越通社
兴越服装公司（兴安省）纺织厂。图自越通社

越通社胡志明市——7月15日，越南欧洲商会（EuroCham）公布，2026年第二季度商业信心指数（BCI）大幅上升至79.7点。本季度调查结果显示，欧洲企业界的信心已强劲恢复，同时也凸显了越南在国际商业竞争环境仍充满挑战的背景下的吸引力和韧性。

经营形势回暖

具体而言，与2026年第一季度指数（72.7点）相比，2026年第二季度BCI上升了7点，反映出投资信心的强劲恢复。欧洲企业继续将越南视为东南亚地区最具吸引力的增长目的地之一，并增强了对越南市场长期发展前景的信心。

BCI调查结果还显示，63%的欧洲企业对2026年第二季度的经营环境持积极评价，69%的欧洲企业预计下一季度情况将继续改善，这一比例较三个月前上升11个百分点，反映出经营效率、新订单数量以及购买力保持稳定等方面的明显增长趋势。

越南欧洲商会主席布鲁诺·雅斯帕特（Bruno Jaspaert）表示，2026年第二季度BCI结果显示，越南经济以及在此运营的欧洲企业界都展现出令人惊叹的恢复能力和近乎顽强的韧性。在地缘政治充满不确定性的背景下，越南欧洲商会成员企业在越南的经营结果仍超出自身预期。

DXL Research and Consulting总经理泽维尔·德普伊（Xavier Depouilly）分析称，欧洲企业的商业信心在所有行业全面恢复。尽管不同行业的复苏速度存在差异，但整体趋势均十分积极。

泽维尔·德普伊表示，通过按行业和企业规模进行补充分析，BCI提供了更为细致的商业信心视角，有助于投资者和政策制定者明确正在形成增长动力的领域，同时识别存在的挑战。

2026年第二季度BCI结果还反映出越南宏观经济图景：越南继续巩固其作为亚洲最具增长活力的经济体之一的地位，2026年上半年GDP增长达8.18%。此外，越南在IMD全球竞争力排名中升至第27位，并预计将于2026年9月被富时罗素（FTSE Russell）提升为二级新兴市场。

从信心到竞争力

自2026年初以来，越南政府持续大力推进体制改革、精简行政机构并完善吸引高质量外商直接投资（FDI）资金的政策。其中，最突出的是越共中央政治局于2026年6月8日发布关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议，将吸引外资的重点从劳动力成本和规模优势转向多样化的高科技、创新及可持续发展项目。

越南不再仅被视为制造组装中心，而日益彰显其作为供应链平台、服务提供者及在东南亚范围内拓展业务的枢纽地位。超过一半受访欧洲企业认为，越南是其战略市场和核心运营基地，另有18%的企业将其视为重要增长引擎。

特别是在越南致力于实现两位数增长目标的背景下，欧洲企业界看到了将当前积极信心转化为高质量、可持续投资资金的巨大机遇，这需要继续推进行政改革、提高法律体系透明度并确保政策得到一致执行。这些方面取得的进展将帮助企业加大对创新、扩大生产和发展人力资源的投资力度，从而进一步提升越南在吸引国际投资方面的竞争力。

总体来看，欧洲企业界认为越南的经济基础依然极具吸引力，但行政改革是当前提升竞争力和增强投资者信心的最大机遇。因此，除商业信心强劲恢复外，调查结果也明确指出，越南仍需继续推进改革，破除体制和行政方面的瓶颈。

根据2026年第二季度BCI统计，越南在2026年上半年已颁布超过80项法律及修订文件，这是一个雄心勃勃的改革阶段。越南欧洲商会将继续发挥作为企业界与政策制定者之间可靠桥梁的作用，将这些改革转化为信心，促使企业继续扎根并长期对越南进行投资。

此外，越南欧洲商会将继续在参与政策制定和完善过程中发挥积极合作伙伴的作用。通过这种建设性的对话机制，越南欧洲商会将继续与越南同行，推动越南成为亚洲高质量、可持续投资资金的领先目的地。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #欧洲企业 #越南 #商业信心指数 #EuroCham #越南欧洲商会 兴安省
关注 VietnamPlus

融入国际

从决议到实践

相关新闻

超过88%的受访企业对2026~2030年阶段发展前景持乐观态度。图自Vietnam+

欧洲商会：商业信心指数创七年来新高

1月13日，越南欧洲商会（EuroCham）公布2025年第四季度商业信心指数（BCI）达到80点，创七年来新高。这一数字标志着商业信心的显著恢复，同时也释放出欧洲资本对越南新一轮增长周期的积极信号。

越南纺织厂。图自越通社

欧洲企业对越南商业信心创三年来新高

越南欧洲商会（EuroCham）14日发布的2025年第三季度商业信心指数（BCI）显示，在越南运营的欧洲企业普遍持积极乐观态度。该指数上升至66.5点，不仅高于美国实施对等关税前的水平，更创下近三年来的最高纪录。

更多

位于胡志明市新福坊的晓星化工厂一角（韩国投资项目）。图自越通社

第10-NQ/TW号决议：吸引高质量外资的战略

凭借累计超过1468亿美元的外商直接投资（FDI）资金，胡志明市已确立了其全国领先的投资吸引地位。在政治局于2026年6月8日颁布关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议后，该市正率先转型：不再不计代价地吸引FDI，而是重新定位伙伴关系，愿意提供最佳条件、虚心学习，但坚决筛选低质量资本，朝向实质、绿色、数字和可持续发展。

向德国市场推介越南新鲜水果。图自越通社

“活数据”为越南农产品开辟道路

越南农业与环境部的农产品溯源系统已正式投入运行，标志着从各地方、企业的分散管理转向建设全国统一数据平台的转变。在进口市场对来源透明度要求日益严格的背景下，这不仅是管理工具，更成为帮助越南农产品开拓市场、提升竞争力的“数字护照”。

同奈市边和二号工业园区一隅。图自越通社

2026年越南经济普查：企业继续成为经济增长引擎

2026年经济普查初步结果显示，越南经济规模持续扩大，经济单位数量较上期普查有所增加。企业继续彰显作为增长引擎的作用，而个体经济则进入重组阶段，在经营模式和劳动力方面发生诸多变化。

今年上半年平均居民消费价格指数同比上涨4.38%。图自越通社

越南坚持通胀控制目标

为控制通胀，越南政府要求各部委和地方加强预测能力，制定合理的调控方案。下半年，在通胀控制空间日益收窄的背景下，对必需品价格的调控需要谨慎、灵活。

附图 图自越通社

发挥数据要素资源在增长模式创新中的作用

数字技术、人工智能（AI）及相关平台的迅猛发展使数据已成为重要的战略资源和生产要素。当越南转向以生产率、创新和数字化转型为基础的增长模式时，数据成为连接技术、知识和治理体系的核心纽带。

盖梅下自由贸易区：为胡志明市打造新的增长极

盖梅下自由贸易区：为胡志明市打造新的增长极

在拓展发展空间之后，胡志明市正进入大力调整增长模式的新阶段，其发展方向是构建一个融合金融、工业、物流和海洋经济的经济生态系统。在这一背景下，盖梅下自由贸易区正崭露头角，成为特别重要的战略项目，被期待成为通向“蓝色海洋”的门户以及该市在新发展纪元中的新增长极。

附图。图自越通社

推动公平能源转型与绿色转型

如果越南能源使用效率提高10%，可帮助国内生产总值（GDP）增长约1%，同时减少能源消耗和排放，并提高各家庭的可支配收入。这一结果表明，设计合理的能源转型政策可以同时带来经济、环境和社会效益。

目前每年越南外资承诺资金约400亿美元，到位资金约300亿美元。图自越通社

越南设目标：2030年本土化率40-50%，一万越企参与外企供应链

越共中央政治局2026年6月8日关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议明确了革新吸引和利用外资的思维，将其视为推动增长模式革新、追求质量和附加值、提升经济内生能力的动力。许多专家和企业评价该决议为越南抢抓全球供应链转移浪潮创造了动力。

目前多个现代零售体系的购物氛围显示，消费市场正逐步恢复活力。图自越通社

商贸发展跑出加速度 助力实现两位数增长目标

商贸服务业继续被确定为胡志明市实现2026年地区生产总值（GRDP）两位数增长目标的最重要动力之一。随着年末消费旺季的到来，在消费需求持续回暖的背景下，零售企业、管理机关和行业协会均期待，通过实施刺激消费、拓展消费空间、完善商业生态体系等举措，最大程度释放全市经济发展潜力。

顾客在河内一家超市选购商品。图自越通社

超市扩大OCOP产品和越南商品展示推广空间

响应工贸部在“全国集中促销月”框架内发起的“2026越南大型促销季”活动，河内多家大型连锁超市推出大规模优惠促销，并扩大OCOP产品、地方特色产品和越南商品的展示推广空间，助力刺激国内消费、推广越南品牌、促进市场发展。

越南驻埃及大使阮南阳与埃及红海省省长瓦利德·巴尔基举行工作座谈。图自越通社

加强越南各地方与埃及红海省的经济对接

7月11日，越南驻埃及大使阮南阳与埃及红海省省长瓦利德·巴尔基（Walid Al Barqi）举行工作座谈，就推动红海省与越南各地方在经济、贸易、投资及物流等领域合作的举措进行深入交换意见。