越通社广宁省——7月14日，广宁省人民委员会召开会议，就《广宁省文化遗产经济、夜间旅游产品和文化产业发展方案（至2030年，展望2045年）》（草案）进行讨论。



根据方案草案，广宁省将以文化遗产经济和文化产业发展与夜间旅游相结合的方向为推动经济增长模式由“棕色增长”向“绿色增长”转型的核心动力。方案明确提出“文化遗产为核心、文化产业为转化工具、旅游业为传播载体、夜间经济为拓展消费空间和提升游客体验的平台”的联动发展模式，致力于打造高品质、高端化旅游产品，吸引高消费能力游客，同时坚持可持续发展原则，实现文化遗产保护与价值利用的有机统一。



为促进旅游消费，自2025年7月起，广宁省拜斋坊海域每周二、周四和周六晚举办艺术烟花燃放活动。图片来源：越通社

方案草案提出，将文化遗产经济、文化产业和夜间旅游打造成为新的增长引擎，助力将广宁省建设成为中央直辖市，并将其定位为区域文化艺术中心和亚洲领先的文化遗产旅游及夜间经济目的地。具体目标是，到2030年，全省接待游客2800万人次，旅游收入达到16万亿至18万亿越盾，旅游业对全省地区生产总值（GRDP）的贡献率达到13%至15%。



广宁省计划建设3个与夜间旅游和文化产业相结合的国家级旅游区、8个文化遗产经济空间、6个重点夜间经济发展区域，并实现100%的国家级和国家特别级物质文化遗产、非物质文化遗产数字化。展望2045年，广宁省将努力建设成为亚太地区领先的文化艺术和文化遗产旅游中心，推动产业链式发展，并朝着实现净零排放（Net Zero）目标迈进。（完）