文化

当地文化元素助力重塑越南住宿体验

随着原生态文化体验旅游日益受到青睐，使住宿空间成为探索之旅的起点。在住宿设施中挖掘和应用当地文化元素，增强了目的地的吸引力。

唐林古村的巷道。图自越通社
唐林古村的巷道。图自越通社

越通社河内——随着原生态文化体验旅游日益受到青睐，使住宿空间成为探索之旅的起点。在住宿设施中挖掘和应用当地文化元素，增强了目的地的吸引力。

河内的一些住宿提供商已开始将文化遗产元素、传统手工艺和越南艺术融入其室内设计、服务和住客活动中，反映了体验式旅游日益增长的趋势。

据D+ Vietnam Architecture JSC创始人、建筑师段方介绍，将文化元素融入住宿空间源于市场的实际需求。约85%的游客寻求真实的文化体验，而78%的游客优先选择具有当地文化特色的企业。设计和美学在预订决策中也发挥着重要作用。

对于出生于1981年至1996年的千禧一代（Y世代）和出生于1997年至2012年的Z世代游客而言，住宿的选择越来越看重其所提供的体验，而不仅仅是舒适或便利。具有独特文化故事和视觉吸引力设计的酒店和民宿往往能从传统住宿中脱颖而出。

与此同时，对可持续旅游的需求也在推动这一模式的发展。研究表明，76%的游客希望获得更可持续的旅行体验，而66%的游客希望自己的消费能为当地社区创造价值。

建筑师段方认为，需要从挖掘遗产的思维转向同步激活遗产多重价值的思维，这一过程也需要运营单位、文化部门、手工艺村和地方社区之间的协同合作。

当前市场上缺乏具有浓厚越南文化特色的住宿空间。在中小型酒店、民宿和独立设施领域，大部分仅满足休息需求，尚未系统性地投资于文化体验。

河内还剑坊旅游协会副主席黎春荣表示，尽管游客对此类体验的需求强烈，但该地区很少有酒店成功地将传统手工艺村的故事和本地遗产融入其住宿产品中。

旅游业专家指出，住宿空间往往是游客与目的地的首个接触点，帮助他们通过真实的体验感受当地的生活节奏。当文化价值被融入旅游产品时，它们有助于在旅游、文化和地方经济之间建立更紧密的联系。

然而，住宿运营商、设计师、手工艺人、手工艺村和旅游企业之间的协调有限，阻碍了具有竞争力的文化旅游产品的开发。

专家认为，需要建立一套将文化元素融入住宿设施设计和运营的指导手册，同时开发连接酒店与手工艺村、遗产和文化空间的旅游线路以及加强酒店、当地手工艺人、设计师和社区之间的联动。在此基础上，每个住宿空间可以选择自身独特的手工艺、美食或地方历史故事来塑造特色，既满足游客需求，又有助于保护和弘扬民族文化价值。（完）

越通社
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