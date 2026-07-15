经济

第10-NQ/TW号决议：吸引高质量外资的战略

凭借累计超过1468亿美元的外商直接投资（FDI）资金，胡志明市已确立了其全国领先的投资吸引地位。在政治局于2026年6月8日颁布关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议后，该市正率先转型：不再不计代价地吸引FDI，而是重新定位伙伴关系，愿意提供最佳条件、虚心学习，但坚决筛选低质量资本，朝向实质、绿色、数字和可持续发展。

位于胡志明市新福坊的晓星化工厂一角（韩国投资项目）。图自越通社
位于胡志明市新福坊的晓星化工厂一角（韩国投资项目）。图自越通社

越通社胡志明市——凭借累计超过1468亿美元的外商直接投资（FDI）资金，胡志明市已确立了其全国领先的投资吸引地位。在政治局于2026年6月8日颁布关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议后，该市正率先转型：不再不计代价地吸引FDI，而是重新定位伙伴关系，愿意提供最佳条件、虚心学习，但坚决筛选低质量资本，朝向实质、绿色、数字和可持续发展。

“双赢”机制

截至目前，胡志明市正在实施的FDI项目共有21351个，累计注册资本达1468亿美元。今年上半年，新批FDI资金近75亿美元，完成全年计划的68%以上。资金集中于五大重点领域：房地产领先，超过30亿美元；批发零售近20亿美元；信息与传媒近7.33亿美元；加工制造业超6.02亿美元；专业科技活动近5.34亿美元。


然而，贯彻第10-NQ/TW号决议的战略思维，胡志明市领导确定主要衡量标准不再是纸面上的注册数字，而是要从技术深度、创新能力、与国内企业的关联度以及对经济的实质贡献来衡量。

根据胡志明市人民委员会的指导方向，新一代伙伴关系必须基于双向互惠原则。市方主动构建生态系统，提供优化的基础设施和人力资源。反过来，FDI企业也必须进行实质、透明、负有社会责任的投入，而不是作为孤立的“绿洲”存在。技术落后、依赖廉价劳动力、造成污染或不符合ESG（环境、社会和治理）标准的项目将被坚决拒绝。


胡志明市强调外国投资者的“溢出责任”：与国内企业对接，形成供应链，推动辅助工业、技术转让与改革创新，在半导体、人工智能、金融、绿色管理等领域创造就业机会，并培训高素质人力资源。

LSP总经理库尔切特·达尔钱德拉（Kulachet Dharachandra）认为，这一方向是极为积极的信号。LSP已将先进、现代化的石化技术带入越南，并希望共同构建一个强大的生态系统，具备足够能力为越南的未来奠定基础。

为实质发展作出最高承诺

为了给跨国集团和优质外国投资者创造战略信心，胡志明市正通过具体行动计划，抓紧将第10-NQ/TW号决议的法律框架落到实处。整个政治体系按照“六个明确”原则运作：明确任务、明确牵头机构、明确协调机制、明确完成时间、明确产出成果和明确责任划分。

在推进行政改革和数字化转型的同时，城市推进“公共投资引领私人投资”模式，集中完善交通、物流、数字技术、能源和净地基金等基础设施，以吸引高质量资本流入新的发展空间，如国际金融中心、自由贸易区、半导体生态系统、人工智能、大数据中心和生物医药等领域。

根据2026-2030年发展阶段规划，该市2026年全社会总投资力争达到1240.653万亿越盾；其中，FDI部门的指标约为263.597万亿越盾，占比21.2%。下半年压力巨大，因为FDI部门预计需拨付约193.395万亿越盾，相当于全年计划的73%以上。

胡志明市财政局局长黄武盛表示，吸引注册资金只是必要条件，而到位速度和项目投入运营的时间才是直接影响增长目标的决定性条件。

全面部署第10-NQ/TW号决议不再仅仅是执行一份政策文件，而是胡志明市自我革新、在国际投资版图上提升对外经济本色定位的战略机遇。凭借现代治理能力、改革创新和卓越体制，该市继续肯定其作为全国重大政策“试验田”的角色——在这里，外资真正交融汇聚，共同构建一个融入国际、自主自强、繁荣昌盛的越南。（完）

越通社
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