老挝越南人社区体系完善的重要里程碑

越通社万象——7月14日，万象省越南人管理委员会和越南人协会的成立决定公布仪式在老挝北部万象省政府委员会驻地举行。这是在老挝全部18个省市全面完善越南人社区组织体系的重要里程碑。



万象省政府委员会副主席兼万象越南人管理委员会主席西维赛·奥拉本（Siviengxay Olaboun），越南驻老挝大使阮明心和双方代表出席仪式。



根据公布的决定，万象省越南人管理委员会共有20名成员；万象省越南人协会共有9名成员，由梅海龙担任主席，梅战勇和武大申担任副主席。



在仪式上致辞时，阮明心强调，这不仅是万象省政府对越南人社区为该省经济社会发展所作积极贡献给予的认可，也是巩固社区大团结、提升领事保护与协助工作效率以及开展心系祖国活动的重要基础。



阮明心重申，多年来，旅老越南人始终发扬勤劳、团结的传统，严格遵守所在国法律，保持民族文化特色，为当地经济社会发展作出诸多切实贡献，从而不断培育越老特殊团结关系。他建议万象省越南人管理委员会和万象越南人协会与旅居老挝越南人总会密切配合，及时掌握侨胞的心声和愿望，支持解决发生问题，同时有效举行文化、教育并维持越南语等活动。



西维赛·奥拉本强调，两个组织成立的目的在于搭建两国人民之间的桥梁。他强调，这将成为政府、企业与当地民众协作的典范。他对越南人社区所作出的务实贡献表示高度评价，这对万象省及老挝各地的经济社会发展具有重要意义。



梅海龙强调，万象越南人协会将发扬团结与责任精神，充分发挥连接社区与当地政府及越南驻老大使馆的桥梁作用，为建设日益稳定、团结和发展的旅居万象越南人社区作出贡献。（完）

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