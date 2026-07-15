越南国会常务委员会第四次会议：充分发挥出版业在发展文化产业和阅读文化中的作用

越通社河内——越南国会常务委员会在7月15日上午举行的第四次会议上，就《出版法》若干条款的修改补充草案提出审议意见。会议强调，此次修法旨在进一步完善法律框架，推动现代出版业高质量发展，服务文化产业振兴、全民阅读推广及数字化转型目标，同时加大对网络空间侵权盗版行为的打击力度。



越南文化、体育与旅游部部长林氏芳清在会上指出，本次修法工作深入贯彻了越共中央关于文化发展、文化产业建设及数字化转型的战略部署，旨在完善法律体系，以适应国际一体化进程和新阶段经济社会发展需求。



根据草案，2012年《出版法》共有27项条款拟作出修改补充，重点涵盖以下内容：完善出版业发展扶持政策，强化网络环境下的著作权保护，健全出版机构运行机制及出版合作模式，并推动电子出版物的出版与发行。草案沿用现行法律的调整范围和适用对象，未新增限制公民权利和人权的规定。



值得关注的是，草案新增了对非法印刷、盗版出版物及网络版权侵权行为的法律规制条款，完善了对电子出版发行平台等中介机构的管理机制，并首次提出将出版传媒集团模式纳入法律规范范畴，以提升行业资源整合能力与国际竞争力。



国会文化与社会事务委员会在审查意见中基本赞同草案的调整范围，并指出，鉴于数字内容创作与传播的迅猛发展，有必要对网络出版活动进行补充规范。同时，审查机构建议进一步强化与《新闻法》、《电子交易法》、《网络安全法》、《知识产权法》等关联法律的衔接，以避免实施过程中产生条款冲突或职责重叠。



越南国会副主席阮氏清在会议总结中要求政府认真吸纳常委会委员意见，尽快完善草案内容，全面落实越共中央关于数字时代出版事业、文化产业和全民阅读发展的指导方针。她强调，应进一步完善出版机构的组织模式、合作机制及出版社权责规定，在激发自主创新活力、强化责任意识的同时，坚持正确政治方向和意识形态导向，不断提升国家管理效能。



针对数字出版发展议题，阮氏清建议进一步细化电子出版、中介发行服务、人工智能技术应用及数字化转型等领域的制度安排，在鼓励技术创新的同时，切实加强著作权保护，严厉打击盗版印刷及各类侵权行为。



同日，国会常务委员会还对《越南劳动者赴国外务工合同法》若干条款的修改补充草案进行了审议。



草案修订重点包括：简化行政审批流程、推进数字化转型、优化营商环境、扩大分级授权范围以及强化劳动者合法权益保障。



审查机构建议进一步完善数据管理制度、明确劳务企业主体责任，并健全高素质人力资源发展政策，以适应国际一体化进程和经济发展的新要求。（完）







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