文化

越共中央总书记、国家主席苏林为新时代文化发展谋划突破路径

7月13日，在越南文化发展中央指导委员会第二次会议上，越共中央总书记、国家主席苏林发表指导讲话，要求正视落实越共中央政治局关于越南文化发展的第80-NQ/TW号决议过程中存在的不足，并明确新时代推动文化发展的战略方向，使文化真正成为国家精神支柱、内生动力和发展引擎。多位文化管理者、文艺工作者和研究人员认为，这些指导意见不仅有助于破解当前文化发展面临的瓶颈，也为推动文化与数字化转型、创新发展和国际融合相结合开辟了新思路。

艺术表演局展区文艺演出。图自越通社
艺术表演局展区文艺演出。图自越通社

越通社河内——7月13日，在越南文化发展中央指导委员会第二次会议上，越共中央总书记、国家主席苏林发表指导讲话，要求正视落实越共中央政治局关于越南文化发展的第80-NQ/TW号决议过程中存在的不足，并明确新时代推动文化发展的战略方向，使文化真正成为国家精神支柱、内生动力和发展引擎。多位文化管理者、文艺工作者和研究人员认为，这些指导意见不仅有助于破解当前文化发展面临的瓶颈，也为推动文化与数字化转型、创新发展和国际融合相结合开辟了新思路。

第80号决议实施半年多来，苏林指出当前文化发展亟待解决的四大“空白”。一是越南文化在数字空间的影响力和传播力尚未跟上数字平台快速发展的步伐；二是丰富的文化遗产尚未实现系统数字化、标准化，未能有效转化为数字数据和数字知识资源；三是具有国际竞争力、能够成为国家文化标识的文化产品创新能力仍然不足；四是文化产业制度体系和产业生态尚不完善。目前，文化产业增加值约占国内生产总值（GDP）的4%，低于2030年达到7%的发展目标。


针对上述问题，苏林提出推动文化发展的三大战略转变：一是从把文化视为单一领域，转变为把文化确立为国家精神基础、发展支柱和经济增长动力；二是从主要依托传统空间发展文化，转向同步发展实体空间和数字空间，将数据、数字平台和数字内容视为国家主权的重要组成部分；三是从以保护为主，转向保护与创新并重，使文化价值在当代社会不断焕发新的生命力。

越南摄影艺术家协会主席陈氏秋东表示，上述战略部署体现了文化发展的创新思维和务实理念。明确指出政策部署与实际成效之间的差距，有助于准确找出制约文化成为国家发展资源的关键瓶颈。

陈氏秋东尤其高度评价建设“数字空间文化主权”的理念。她认为，在数据、算法和人工智能日益深刻影响社会认知和价值观、特别是青年一代的背景下，提升越南文化在数字空间的存在感和传播力，对于增强民族文化影响力具有重要意义。

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艺术表演局展区文艺演出。图自越通社

陈氏秋东指出，文化遗产数字化不仅是将图片或资料上传网络，更要建立符合技术标准、能够互联互通、共享利用和重复开发的数据体系，为教育、科研、旅游以及文化产业发展提供支撑。同时，应建立兼顾国家、社区、民间艺人、创作者和企业利益的机制，鼓励文化创新和文化资源的有效开发利用。

越南祖国阵线中央委员会干部培训与科学研究院副院长邓武景灵从政策研究角度表示，提出“四大空白”和“三大战略转变”，有助于形成新时代文化发展的战略思维。

邓武景灵认为，苏林的讲话不仅进一步重申了文化的重要地位，而且直面制约文化资源转化为国家软实力和内生动力的结构性问题，包括丰富文化遗产与现代文化产品创新能力之间的差距、文化资源与数字数据及知识产权转化能力之间的差距、文化产业发展目标与制度体系及市场建设之间的差距以及数字平台快速发展与越南文化国际传播能力之间的差距。

邓武景灵表示，要真正发挥文化对国家发展的推动作用，需要继续完善制度、政策和文化发展生态体系，为文化资源转化为数据、作品、产品和市场创造更加有利条件，从而提升国家综合竞争力。

邓武景灵认为，三大战略转变也体现出将文化融入经济、教育、科技、国防、安全和对外等各领域发展的要求。同时，数字空间文化发展不仅意味着增加文化内容数量，更重要的是提升文化内容的创新能力、传播能力和价值引领能力。

邓武景灵还高度评价保护与创新相结合的发展方向，认为这是文化遗产在现代社会持续焕发生命力的重要保障。许多国家的发展经验表明，只要以创新思维加以开发利用，传统文化资源完全可以成为电影、音乐、设计、电子游戏和旅游产业的重要动力。

讲话中，苏林还要求把第80号决议确定的目标细化为明确的任务、路线图和成果，包括完善著作权、艺术活动和文化产业等基础法律法规；建立国家文化指数、文化产业贡献统计指数以及第80号决议落实情况评价指标体系；将文化财政支出提高至财政预算总支出的至少2%；推动文化产业成为新的经济增长动力，并在多个地方实施重点文化产业项目。

专家认为，将发展目标与牵头部门、成果要求、完成时限以及考核评价体系相结合，有助于提高政策落实效率，推动文化治理从传统行政管理向数据化、绩效化治理转变。如果各项部署得到坚决、同步落实，并充分调动政治体系、企业界和广大文化创意人才共同参与，越南文化将在数字时代更好发挥社会精神支柱作用，同时成为推动可持续发展、提升国家文化软实力的重要力量。(完)


越通社
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