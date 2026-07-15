☕️越通社新闻下午茶（2026.7.15）

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越共中央总书记、国家主席苏林亲切慰问正在北宁省顺成伤残军人疗养中心疗养的伤病残军人。图自越通社

越通社河内——·值此越南伤残军人及烈士日79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，7月15日上午，越共中央总书记、国家主席苏林同中央工作代表团前往北宁省顺成伤残军人疗养中心，看望慰问伤病残军人并向其赠送慰问品。阅读全文

·越南政府总理黎明兴7月15日在谅山省与谅山省委常委会举行工作会议时强调，谅山省要充分发挥边境口岸优势，大力发展口岸经济、边贸物流和跨境合作，推动形成新的增长动能，力争实现2026年经济两位数增长，为北部边境地区高质量发展作出更大贡献。阅读全文

·7月15日上午，趁在谅山省工作之际，越南政府总理黎明兴与中央工作代表团已前往谅山省烈士陵园，献花上香缅怀英雄烈士。阅读全文

·值此荣军烈士日79周年之际，7月15日，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀率中央工作代表团走访乂安省伤残军人疗养中心，看望慰问伤病残军人并向他们赠送慰问品。阅读全文

·7月15日上午，越南政府副总理胡国勇在政府驻地会见了“相遇越南“科学协会主席、跨学科国际科学与教育中心（ICISE）主任陈清云教授。阅读全文

将富国岛快艇倾覆事故中遇难的印度游客遗体运送回国。图：越通社发

​·印度驻越南大使馆已就富国岛海域载客快艇倾覆事故致15名印度游客遇难一事，向越南政府和人民表达感谢，感谢支持和慰问。遇难者遗体已于7月13日运回国内。阅读全文

·7月14日，由越南财政部副部长阮德芝率领的财政部工作代表团在东京与日本金融厅（JFSA）及日本证券交易监督委员会（SESC）举行工作会谈，交流证券市场发展经验，服务于《证券法（修正案）》的制定工作。阅读全文

·7月13日，在越南文化发展中央指导委员会第二次会议上，越共中央总书记、国家主席苏林发表指导讲话，要求正视落实越共中央政治局关于越南文化发展的第80-NQ/TW号决议过程中存在的不足，并明确新时代推动文化发展的战略方向，使文化真正成为国家精神支柱、内生动力和发展引擎。多位文化管理者、文艺工作者和研究人员认为，这些指导意见不仅有助于破解当前文化发展面临的瓶颈，也为推动文化与数字化转型、创新发展和国际融合相结合开辟了新思路。阅读全文

·7月14日晚，岘港市友好组织联合会与智利驻越南大使馆在岘港市联合举行越南与智利建交55周年纪念活动暨招待会。 阅读全文

·7月15日，越南欧洲商会（EuroCham）公布，2026年第二季度商业信心指数（BCI）大幅上升至79.7点。本季度调查结果显示，欧洲企业界的信心已强劲恢复，同时也凸显了越南在国际商业竞争环境仍充满挑战的背景下的吸引力和韧性。阅读全文

·7月15日上午，胡志明市友好组织联合会举行庆祝美国国庆250周年（1776年7月4日 - 2026年7月4日）的集会，体现了胡志明市人民与美国人民之间的团结与友谊。阅读全文

·越共中央政治局于2025年8月20日颁布关于至2030年保障国家能源安全，展望2045年的第70号决议提出，到2030年，全国成品油储备规模相当于约90天的净进口量，并建设适应经济社会发展和国家能源安全需要的陆地和海上国家原油、成品油储备体系。阅读全文

位于胡志明市新福坊的晓星化工厂一角（韩国投资项目）。图自越通社https://zh.vietnamplus.vn/article-post265335.vnp

·凭借累计超过1468亿美元的外商直接投资（FDI）资金，胡志明市已确立了其全国领先的投资吸引地位。在政治局于2026年6月8日颁布关于发展外商投资经济的第10-NQ/TW号决议后，该市正率先转型：不再不计代价地吸引FDI，而是重新定位伙伴关系，愿意提供最佳条件、虚心学习，但坚决筛选低质量资本，朝向实质、绿色、数字和可持续发展。阅读全文

·越共十四大所提出的突破性决策，勾勒出了民族发展的道路与路线图，释放一切资源以实现飞跃，将越南建设成为富强繁荣的国家。越南科学技术协会联合会的专家们就这一战略愿景的核心解决方案进行了深入分析。阅读全文

·7月14日，万象省越南人管理委员会和越南人协会的成立决定公布仪式在老挝北部万象省政府委员会驻地举行。这是在老挝全部18个省市全面完善越南人社区组织体系的重要里程碑。阅读全文

据越通社驻万象记者报道，7月14日，越南驻老挝大使阮明心与老挝党中央委员、万象省委书记、省人民议会主席蓬塔努佩·赛颂巴举行工作会谈。阅读全文

·7月14日，广治团省委常委会与省公安厅联合举行“数字夏季与VneID战役，引导数字公民，同人民一道实施第6号提案（政府关于发展认可数据、身份识别和电子认证的提案）”出征仪式。该活动以线上连线方式连接至全省各乡、坊，得到了团员青年的积极响应。阅读全文

·为大力实施打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞的措施，林同省多个沿海地方正灵活、主动地构建适合的管理模式。这些新做法正在促使渔民在认知和行动上发生积极转变，与全国一道努力解除欧盟委员会对越南渔业的“黄牌”警告。（完）

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