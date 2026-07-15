越南与智利建交55周年：巩固友谊 增进民间交流

越通社河内——7月14日晚，岘港市友好组织联合会与智利驻越南大使馆在岘港市联合举行越南与智利建交55周年纪念活动暨招待会。



越南与智利于1971年3月25日建立外交关系。智利是南美洲首个与越南建交的国家。55年来，两国友好合作关系在政治、经济、贸易、投资和民间交流等领域不断得到巩固和发展。



岘港市人民委员会副主席阮氏英诗在典礼上致辞时表示，建交55周年这一里程碑见证了两国之间的友谊与互信。岘港市正朝着建设智慧城市、生态城市、国际金融、物流和自由贸易中心的目标迈进，积极扩大与世界各国的合作，而智利是与该市发展方向相契合的潜力伙伴。



智利驻越南大使纳斯莉·伊莎贝尔·贝尔纳尔·普拉多（Nasly Isabel Bernal Prado）相信两国关系将继续深入发展，为两国人民带来实实在在的利益，同时助力加强拉丁美洲与东南亚地区的联系。大使还期待两国人民之间的友谊不断巩固，为双边关系日益充满活力和成效奠定基础。



在活动框架内，智利贸易促进局代表与越南工商联合会中部-西原分会代表就双方企业合作潜力进行了交流，同时介绍了投资环境和贸易合作机会。



与会代表还参观了越智建交55周年历程图片展以及两国产品和旅游展示区，助力国家形象推广、加强对接并推动今后合作。（完）

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