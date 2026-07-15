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新政策为屋顶太阳能发电发展注入新动力

越南政府近期出台的一系列新机制、新政策，为屋顶太阳能发电发展注入了强劲动力，进一步拓展了居民和企业的投资机会，促进分布式电源发展，保障国家能源安全，加快绿色能源转型，助力实现绿色增长目标。

越南金瓯省许多企业和居民安装屋顶太阳能系统，以降低用电成本。图自越通社
越南金瓯省许多企业和居民安装屋顶太阳能系统，以降低用电成本。图自越通社

越通社河内——越南政府近期出台的一系列新机制、新政策，为屋顶太阳能发电发展注入了强劲动力，进一步拓展了居民和企业的投资机会，促进分布式电源发展，保障国家能源安全，加快绿色能源转型，助力实现绿色增长目标。

推动屋顶太阳能发展的重要举措之一，是政府颁布的第243/2026/NĐ-CP号议定，对直接购售电（DPPA）机制及可再生能源、新能源发展相关规定进行修订和补充。新规着力破解实践中的瓶颈，扩大直接购售电机制适用范围，完善自发自用屋顶太阳能发电管理规定，并调整余电交易机制。

根据新规定，屋顶太阳能发电系统产生的剩余电量可按照协议进行交易，交易比例由此前最高不超过发电量的20%提高至50%。到2030年底前，如区域电网能够满足安全运行要求，交易双方还可协商更高比例。该政策有望进一步提高项目投资效益，增强屋顶太阳能项目的吸引力，推动清洁电力在生产经营中的广泛应用。


越南电力集团（EVN）副总经理范黎富表示，第243号议定为居民、企业和投资者获取绿色电力提供了更加透明、完善的法律框架。直接购售电机制的扩大实施，使交易双方能够依据市场机制自主协商电价，更好满足工业园区、制造企业、数据中心等新型用电主体不断增长的绿色电力需求。亚洲清洁能源联盟代表也认为，新政策将有助于企业科学制定投资计划、有效控制能源成本，并满足全球供应链对清洁能源使用日益提高的要求。

当前，越南用电需求持续增长，国际能源市场仍存在较大不确定性。业内认为，屋顶太阳能与储能系统相结合，将在提升可再生能源消纳能力、增强电力系统灵活性以及保障用电高峰时期电力供应等方面发挥越来越重要的作用。

落实上述政策，越南北方电力总公司（EVNNPC）正加快推进北方17个省市（河内除外）的屋顶太阳能项目建设。2026年前6个月，公司新增约8500户屋顶太阳能用户，新增装机容量近394.5兆瓦，使累计用户超过1万户，总装机容量约718兆瓦。同时，公司还在47座110千伏变电站建设储能系统，以进一步提升负荷调节能力和可再生能源接入水平。

北宁省是落实相关政策成效较为显著的地方之一。截至2026年6月底，全省共有957个投资主体登记建设屋顶太阳能项目，总装机容量272兆瓦，其中742个项目已完成并网投入运行。当地还正研究出台支持家庭安装屋顶太阳能系统的政策，重点鼓励配套建设储能设施。

随着政策机制不断完善以及电力行业和地方政府积极推进落实，越南屋顶太阳能发电正迎来新一轮发展机遇。结合直接购售电机制和储能系统建设，屋顶太阳能不仅将进一步丰富电力供应结构、缓解国家电网运行压力，也将加快绿色能源转型，提升经济竞争力，为实现可持续发展目标提供有力支撑。( 完)

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越通社
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