☕️越通社新闻下午茶（2026.7.15）

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社

越通社河内——·越共中央总书记、国家主席苏林7月14日下午在越共中央驻地与发展国家航海工业各机关领导举行工作会议。阅读全文



·7月14日下午，越南政府总理黎明兴在越池市与富寿省委常委会举行工作会议，就落实经济社会发展任务与“两位数”增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府模式运行、落实越共中央政治局第57号决议，以及解决地方存在的困难和障碍等内容进行了讨论。阅读全文



·7月14日下午，在国会主席陈青敏的主持下，国会常务委员会召开第四次会议（第二阶段），对《法律普及教育法（修订草案）》提出意见。阅读全文



·国家人才吸引与重用战略必须聚焦重点领域，为实现快速和可持续增长注入动力。这是越南政府副总理范氏清茶7月14日下午与内务部就对新纪元国家人才吸引与重用战略方案召开工作会议时提出的要求。阅读全文



·7月14日，越南政府常务副总理范家足在政府驻地会见了来访的老挝农业与环境部部长林坎·杜昂萨万（Linkham Douangsavanh）一行。阅读全文

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会常务副主任黎明智（左）会见中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁。图自越通社

·据越通社驻北京记者报道，越南共产党代表团应中国共产党中央委员会的邀请对中国进行工作访问期间，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长、中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会常务副主任黎明智14日下午在北京会见了中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁。阅读全文

仪仗队齐步走过胡志明主席陵。图自越通社

·据胡志明主席陵保卫司令部的报告，今年上半年，胡志明主席陵吸引超过100万人次，其中国际游客25.6万多人次前来拜谒。阅读全文



·7月14日，越南公路局与柬埔寨王国公共工程与运输部在西宁省联合举行双边会议，就在越南新南—柬埔寨棉吉（Meun Chey）国际口岸执行《陆路运输协定》相关事宜进行讨论。阅读全文



·落实边境地区地方间外交活动计划，7月14日下午，越南奠边省那创（Na Sang）、芒查（Mường Chà）和西巴平（Si Pa Phìn）三乡领导与老挝丰沙里省芒买县（Mường Mày）代表团举行工作座谈。此举旨在为双方地方政府在国家管理、经济社会发展以及保障边境地区国防安全等领域进行信息交流及经验分享创造良好机会。阅读全文



·截至7月14日，宁平省烈士遗骸搜寻、迁葬及身份确认工作指导委员会（515指导委员会）已将3959份尚未确定信息的烈士遗骸生物样本移交国防部军队法医研究院，以进行 DNA鉴定工作，服务于烈士身份确认工作。有关力量已按计划发掘7839座烈士墓中的4442座，采集到4025份生物样本。其中，3959份符合条件的样本已移交军队法医研究院，以进行DNA分析与鉴定。阅读全文

地震造成巨大的人员和财产损失。图自新华社/越通社

·7月14日下午，越南公安部消防与救援救护警察局举行会面活动，表彰刚刚在委内瑞拉圆满完成高尚国际任务并胜利归来的全体干部和官兵。阅读全文



·在迈向高增长目标的进程中，越南不以牺牲社会进步和公平为代价。相反，巩固民生、提高生活质量并将人民的满意度作为衡量标准正成为发展战略中的首要要求。这一精神通过政治局颁布关于突破发展教育培训的第71-NQ/TW号决议和关于加强保护、照顾和提升人民健康的第72-NQ/TW号决议得到进一步具体化。这两项决议明确重申了一贯的指导方针：将人置于发展的核心位置。



唐林古村的巷道。图自越通社

·随着原生态文化体验旅游日益受到青睐，使住宿空间成为探索之旅的起点。在住宿设施中挖掘和应用当地文化元素，增强了目的地的吸引力。阅读全文



·安江省富国特区正加强当地水上交通秩序与安全保障工作。据富国特区人民委员会副主席吴明智表示，落实政府总理2026年7月11日签发关于克服安江省富国特区发生特别严重水上交通事故的第47/CĐ-TTg号通知，富国特区已进一步加强国家管理工作，确保水上交通秩序与安全，提升从事水路运输的组织和个人守法意识。阅读全文



·调整后的《第八个电力规划》将储能系统的发展确定为有效利用风能和太阳能、增强能源安全以及减少温室气体排放的关键解决方案。随着新法律框架的出台，电池储能系统（BESS）技术有望成为促进能源转型并实现2050年净零排放目标的基础。



·越南农业与环境部的农产品溯源系统已正式投入运行，标志着从各地方、企业的分散管理转向建设全国统一数据平台的转变。在进口市场对来源透明度要求日益严格的背景下，这不仅是管理工具，更成为帮助越南农产品开拓市场、提升竞争力的“数字护照”。（完）

